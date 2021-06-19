Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokalar dizisi dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte ekranlara kısa bir ara vereceğini duyurmuştu. Sezon finalindeki olan olaylarla seyircileri ekranlara kilitleyen başarılı dizi, Onur Bay ve Yüsra Geyik için kararını kısa bir süre önce vermişti.
Diziden ayrılan iki isimin vedası ise milyonları şoka sokmuştu. 15 yıldır ekranlarda olan başarılı isimlerin vedaları sosyal medyayı sallarken; diziden neden ayrıldıkları ise merak konusu haline geldi. Yüsra Geyik satırlarında her ne kadar neden ayrıldığını anlatmış olsa bile, sevenleri net bir açıklama bekledi. Peki, güzel oyuncu Yüsra Geyik diziden ayrılmasının ardından neler dedi?
Güzel oyuncu yapmış olduğu paylaşımda; “Sevgili ailem, Mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- “yaşar” olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine başarılı ismin diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.