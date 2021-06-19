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- 19 Haz 2021 - 10:28 G: 19 Haz 2021 - 10:30

Masterchef Danilo Şeften “Ahlaksız Teklif” Olayı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş Ki, Milyonlar Yerin Dibine Girdi! “Bu Akşam Seni…”

TV8 ekranlarının en sevilen ayrılmalarından biri olan Masterchef yarışmasında yer alan başarılı isim Danilo Zanna kısa bir süre önce Armağan Çağlayan’ın programına katıldı. Gör Beni isimli programda hem Masterchef yarışması hem de kendi hayatında çok özel açıklamalar yapan başarılı isim, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye’ye geldiği ilk sıralarda yaşadığı zorlukları tek tek anlatan başarılı isim başına gelen talihsiz bir olayı da anlattı. “Bu en hafifi” diyerek anlattığı olayın oldukça ağır olduğu ise görülebilir bir gerçekti. “Ahlaksız teklif” olayı sosyal medyayı salladı! Onun yerine milyonlar yerin dibine girdi. Meğer…

Armağan Çağlayan'ın sormuş olduğu; "Sevmediğiniz Türk yemeği var mı?" sorusuna ise başarılı isim; "Sevmediğim yemek yok. Ama bir restorana gitsem levrek marin söylemem, tercih etmem. İlk dönemlerimde daha önceden tanımadığım için bamyayı sevmemiştim. Ama sonra çok sevdim" sözlerini dile getirdi. Daha sonra ise Türkiye’ye geldiği dönemdeki zorlukları anlatmaya başladı. Peki, Masterchef Jürisi Danilo Şef’in başına neler gelmiş?

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19 Haz 2021 - 10:28 Ankara- Yaşam

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