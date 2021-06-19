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19 Haz 2021 - 10:30

Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek!

ABD, Huawei için kısıtlamalara devam ediyor. Son olarak FCC kararına ilişkin yapmış olduğu başvuruyu ret eden temyiz mahkemesi Huawei için yasaklamaların devam etmesine karar verdi. İşte detaylar...