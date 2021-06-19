Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2021 - 10:30 G: 19 Haz 2021 - 10:38

Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek!

ABD, Huawei için kısıtlamalara devam ediyor. Son olarak FCC kararına ilişkin yapmış olduğu başvuruyu ret eden temyiz mahkemesi Huawei için yasaklamaların devam etmesine karar verdi. İşte detaylar...

ABD'de temyiz mahkemesi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) kamu fonlarından yararlanan yerel cep telefonu operatörlerinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu düşünülen yabancı şirketlerden altyapı donanımı satın almasını yasaklayan kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

Lousiana eyaletinin New Orleans kentindeki 5'inci Federal Bölge Temyiz Mahkemesi, kararında, komisyonun yasak koyma konusunda tam yetkili olduğunu belirtti.

Mahkemenin 3 yargıçtan oluşan heyeti, hazırladıkları 60 sayfalık gerekçeli kararda, Huawei'in, komisyonun ulusal güvenlik gerekçesini öne sürüp, yetkisini aştığına ilişkin iddiasına karşı çıkarak "FCC, ulusal güvenlik konularında ikincil yetkili bir kurum değildir. Telekomünikasyon ağlarındaki ulusal güvenlik risklerinin değerlendirmek FCC'nin uhdesindedir." ifadelerine yer verdi.

Huawei'den, kararla ilgili yorum yapılmadı.

ABD Kongresi, 2012'de Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi "ulusal güvenli riski" olarak değerlendirerek yerel operatörlere bu şirketlerden altyapı donanımı satın almamalarını tavsiye etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümet, Çin yasalarının şirketleri devlet adına casusluk yapmaya zorladığı gerekçesiyle Huawei'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Huawei, Federal İletişim Komisyonunun 2019'da kamu desteklerinden faydalanan yerel operatörlerin Huawei ve ZTE'den donanım satın alma kararına karşı dava açmıştı. Şirket kararın güvenlik gerekçesiyle değil, siyasi olarak alındığını; FCC'nin ulusal güvenlik risklerini değerlendirmeye yetkili olmadığını savunmuştu.

19 Haz 2021 - 10:30 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda! mask
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda!
Biden ve Putin Görüştü, İddialar Arka Arkaya Geldi! Beyaz Saray Anında Yalanladı! Ukrayna Gerilimi Artacak Gibi! mask
Biden ve Putin Görüştü, İddialar Arka Arkaya Geldi! Beyaz Saray Anında Yalanladı! Ukrayna Gerilimi Artacak Gibi!
Komşu'da Cumhurbaşkanlık Heyecanı! İran Halkı Seçimlere Gidiyor! Bakalım Eski İran'a Dönüş Olacak Mı? mask
Komşu'da Cumhurbaşkanlık Heyecanı! İran Halkı Seçimlere Gidiyor! Bakalım Eski İran'a Dönüş Olacak Mı?
Çin'in Çocuk Hakkını Artırmasının Nedeni Belli Oldu! Çin'de Kısırlık Artıyor! mask
Çin'in Çocuk Hakkını Artırmasının Nedeni Belli Oldu! Çin'de Kısırlık Artıyor!
FED Kararı Piyasaları Alt Üst Etti! Akıbet Kestirilemiyor! mask
FED Kararı Piyasaları Alt Üst Etti! Akıbet Kestirilemiyor!
Kuzey Kore Şaşırttı! Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi! Myammar'a Yardım Geldi! mask
Kuzey Kore Şaşırttı! Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi! Myammar'a Yardım Geldi!
Aşılama Hızımız İşe Yaradı! İlk Adım Fransa'dan Geldi! Türk Vatandaşları Artık Kırmızı Listede Değil! mask
Aşılama Hızımız İşe Yaradı! İlk Adım Fransa'dan Geldi! Türk Vatandaşları Artık Kırmızı Listede Değil!
Çin, NASA'yı Zora Sokacak Hamlelerine Başladı! Kendi Egemenliği İçin İlk Astronot Ekibini Gönderdi! mask
Çin, NASA'yı Zora Sokacak Hamlelerine Başladı! Kendi Egemenliği İçin İlk Astronot Ekibini Gönderdi!
ABD Haberleri Petrol Fiyatlarını Yükseltmeye Devam Ediyor! Varil Sayısı Giderek Azalıyor! mask
ABD Haberleri Petrol Fiyatlarını Yükseltmeye Devam Ediyor! Varil Sayısı Giderek Azalıyor!
Real Madrid'de Bir Efsane Daha Yolun Sonuna Geldi! Tam 16 Yıl Sonra Yollar Ayrıldı! mask
Real Madrid'de Bir Efsane Daha Yolun Sonuna Geldi! Tam 16 Yıl Sonra Yollar Ayrıldı!
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Amazon Ortalığı Kasıp Kavuracak! Prime Day Etkinliği ve Kutlamalar Başlıyor! Hazır Olun! mask
Amazon Ortalığı Kasıp Kavuracak! Prime Day Etkinliği ve Kutlamalar Başlıyor! Hazır Olun!
Teknolojik Babalara Akıllı Saat! "Huawei Watch GT 2 Pro" Bir Tercih Olabilir! mask
Teknolojik Babalara Akıllı Saat! "Huawei Watch GT 2 Pro" Bir Tercih Olabilir!
Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? mask
Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır?
Balistik Teknoloji'de Liderliğe Adım Adım! Bakan Varank'tan Nurol Teknolojiye Ziyaret Geldi! mask
Balistik Teknoloji'de Liderliğe Adım Adım! Bakan Varank'tan Nurol Teknolojiye Ziyaret Geldi!
Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında! mask
Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında!
Arçelik'ten 5G Yatırımı Geliyor! 5G Ağını Kurma Çalışmalarına Başladı! mask
Arçelik'ten 5G Yatırımı Geliyor! 5G Ağını Kurma Çalışmalarına Başladı!
Instagram, Whatsapp Ve Youtube Çöktü! 10 Haziran Whatsapp İnstagram Ve Youtube Çöktü Mü? mask
Instagram, Whatsapp Ve Youtube Çöktü! 10 Haziran Whatsapp İnstagram Ve Youtube Çöktü Mü?
Twitter Yasaklanmıştı! Şimdi De Sosyal Medya Ağlarına Lisans Zorunluluğu! mask
Twitter Yasaklanmıştı! Şimdi De Sosyal Medya Ağlarına Lisans Zorunluluğu!
Devlet Başkanı Twitter'ı Yasakladı! Hakkında Dava Açıldı! mask
Devlet Başkanı Twitter'ı Yasakladı! Hakkında Dava Açıldı!
Cumhurbaşkanlığı El Attı! Veri Merkezi Kurana Teşvik Geliyor mask
Cumhurbaşkanlığı El Attı! Veri Merkezi Kurana Teşvik Geliyor
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TRT Belgesel, Beklenen Yayınları Nihayet Gösterime Sokuyor! Hafta Sonu Belgesel Kuşağını Kaçırmayın! mask
TRT Belgesel, Beklenen Yayınları Nihayet Gösterime Sokuyor! Hafta Sonu Belgesel Kuşağını Kaçırmayın!
Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek! mask
Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek!
Masterchef Danilo Şeften “Ahlaksız Teklif” Olayı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş Ki, Milyonlar Yerin Dibine Girdi! “Bu Akşam Seni…” mask
Masterchef Danilo Şeften “Ahlaksız Teklif” Olayı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş Ki, Milyonlar Yerin Dibine Girdi! “Bu Akşam Seni…”
Şişecam Harekete Geçti! Çin İthalatına Soruşturma Açıldı! Çerçevesiz Cam Aynaların Fiyatı Artabilir! mask
Şişecam Harekete Geçti! Çin İthalatına Soruşturma Açıldı! Çerçevesiz Cam Aynaların Fiyatı Artabilir!
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda! mask
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda!
Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası… mask
Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status