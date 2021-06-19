Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe ve Aleyna’nın birbirine olan uzaklıkları uzun bir süredir vardı. Aleyna sık sık Ayşe için “O benim en yakın arkadaşımdı ama bir insan nasıl satılır gösterdi. Artık arkadaşım bile değil” sözlerini dile getiriyordu. Aynı zamanda Ayşe’den Aleyna’nın kendisini sevmediği kadar Aleyna’yı sevmiyordu.
Kısa bir süre önce ise Aleyna ve Ayşen’inin arsındaki buzları eritecek bir olay resmen yaşandı. Acun Ilıcalı’nın adamı ise bu duruma “Bana bir komik geldi, “Aleyna ve Ayşe arasındaki buzlar eriyor” denilince ama yeni yeni eriyor arkadaşlar” yorumunda bulundu. Bayramda aileler Dominik’e yarışmacıların yanına gitmiş ve büyük bir kaos yaşanmıştı.
Zaten araları oldukça bozuk olan ikili birde ailelerin birbirine girdiğini duyunca büyük bir şok yaşamıştı. Acun Ilıcalı ise “Bizi bu işten kurtarın. Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni burada gördüm pırlanta gibi insanlar. Çok yüksek bir gerilim var. Annen devamlı bizi arıyor ve kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı veriyorum annenle konuş ve annen de bizi bıraksın” sözlerini dile getirmişti. İkilinin arası o gün yeniden bozulurken; kısa bir süre önce şok bir gelişme yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.