Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı…

Kısa bir süre önce ise Aleyna ve Ayşen’inin arsındaki buzları eritecek bir olay resmen yaşandı. Acun Ilıcalı’nın adamı ise bu duruma “Bana bir komik geldi, “Aleyna ve Ayşe arasındaki buzlar eriyor” denilince ama yeni yeni eriyor arkadaşlar” yorumunda bulundu. Bayramda aileler Dominik’e yarışmacıların yanına gitmiş ve büyük bir kaos yaşanmıştı.

Zaten araları oldukça bozuk olan ikili birde ailelerin birbirine girdiğini duyunca büyük bir şok yaşamıştı. Acun Ilıcalı ise “Bizi bu işten kurtarın. Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni burada gördüm pırlanta gibi insanlar. Çok yüksek bir gerilim var. Annen devamlı bizi arıyor ve kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı veriyorum annenle konuş ve annen de bizi bıraksın” sözlerini dile getirmişti. İkilinin arası o gün yeniden bozulurken; kısa bir süre önce şok bir gelişme yaşandı.



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