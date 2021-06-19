Masumlar Apartmanı Dizisinin Finali İfşalandı! İtiraflar Ardı Arkası Kesilmeden Tek Tek Geldi, Hiç Beklenilmeyen Sır Ortaya Çıktı! Adeta 8 Şiddetinde Deprem…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizi ilk bölümünden beri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yeni sezon için çalışmalar ise kısa bir süre önce resmen başladı. Dizinin hikâyenin gerçek bir hayat hikayesinden alınması ilginin artmasına neden olan etkenler arasında yer alırken; dizinin çıkış noktası olan Gülseren Budayıcıoğlu ise itiraflarını arka arkaya yaptı.

Dizinin finalinde neler olacak merak edilirken; Gülseren Budayıcıoğlu’nun sözleri ise finalden neler olacağını ortaya çıkardı. Dizide Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar ise Kırmızı Oda dizisine konuk olarak katılmış ve milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, Budayıcıoğlu dizi hakkından eler dedi?



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