Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2021 - 14:25 G: 19 Haz 2021 - 14:29

Masumlar Apartmanı Dizisinin Finali İfşalandı! İtiraflar Ardı Arkası Kesilmeden Tek Tek Geldi, Hiç Beklenilmeyen Sır Ortaya Çıktı! Adeta 8 Şiddetinde Deprem…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin finali resmen ifşanladı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabındaki Çöp Apartmanı bölümden esinlenerek hayata geçirilen başarılı dizi kısa bir süre önce sezon finali yaparak Eylül’e kadar ekranlara veda etmişti. Dizinin yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu ise dizinin sonunu belli eden bir açıklama yaptı!

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizi ilk bölümünden beri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yeni sezon için çalışmalar ise kısa bir süre önce resmen başladı. Dizinin hikâyenin gerçek bir hayat hikayesinden alınması ilginin artmasına neden olan etkenler arasında yer alırken; dizinin çıkış noktası olan Gülseren Budayıcıoğlu ise itiraflarını arka arkaya yaptı.

Dizinin finalinde neler olacak merak edilirken; Gülseren Budayıcıoğlu’nun sözleri ise finalden neler olacağını ortaya çıkardı. Dizide Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar ise Kırmızı Oda dizisine konuk olarak katılmış ve milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, Budayıcıoğlu dizi hakkından eler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

19 Haz 2021 - 14:25 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllardan Çıkamayacak! Züleyha İçin Her Şey Bitti, Dünyası Başına Yıkıldı! Böyle Bir Final Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllardan Çıkamayacak! Züleyha İçin Her Şey Bitti, Dünyası Başına Yıkıldı! Böyle Bir Final Yok!
TRT Belgesel, Beklenen Yayınları Nihayet Gösterime Sokuyor! Hafta Sonu Belgesel Kuşağını Kaçırmayın! mask
TRT Belgesel, Beklenen Yayınları Nihayet Gösterime Sokuyor! Hafta Sonu Belgesel Kuşağını Kaçırmayın!
Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası… mask
Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası…
Kefaret Dizisi 31. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Haziran Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 31. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Haziran Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 42. Bölüm Full İzle! 20 Haziran Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Başka Gün mask
Menajerimi Ara 42. Bölüm Full İzle! 20 Haziran Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Başka Gün
Kardeşlerim 18. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 19 Haziran Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 18. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 19 Haziran Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 29. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 19 Haziran Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 29. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 19 Haziran Tek Parça Youtube İzle
Şef Akademi Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Şef Akademi 4. Bölüm Canlı İzle! mask
Şef Akademi Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Şef Akademi 4. Bölüm Canlı İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Arka Sokaklar Dizisi İpler Koptu! 15 Yılın Sonuna Gelindi, Artık Bir Bölümü Bile Olmayacak! Kanal D Kararını Duyurdu! Efsane Dizinin Sonu Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisi İpler Koptu! 15 Yılın Sonuna Gelindi, Artık Bir Bölümü Bile Olmayacak! Kanal D Kararını Duyurdu! Efsane Dizinin Sonu Geldi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor! mask
Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor!
Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı… mask
Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllardan Çıkamayacak! Züleyha İçin Her Şey Bitti, Dünyası Başına Yıkıldı! Böyle Bir Final Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllardan Çıkamayacak! Züleyha İçin Her Şey Bitti, Dünyası Başına Yıkıldı! Böyle Bir Final Yok!
Atmaca Testi Başarılı Geçti, Bakan Akar Güven Tazeledi! "Mehmetçik Görevinin Başında!" İşte Atmaca Füzemiz! mask
Atmaca Testi Başarılı Geçti, Bakan Akar Güven Tazeledi! "Mehmetçik Görevinin Başında!" İşte Atmaca Füzemiz!
Karsan Avrupa'nın Lideri Oldu! Elektrikli Minibüste Rakibi Yok! mask
Karsan Avrupa'nın Lideri Oldu! Elektrikli Minibüste Rakibi Yok!
Müsilajsız Bir Deniz ve Daha Temiz Bir Türkiye İçin Geri Dönüşüm Şart! Herkes İş Başına! mask
Müsilajsız Bir Deniz ve Daha Temiz Bir Türkiye İçin Geri Dönüşüm Şart! Herkes İş Başına!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status