Masumlar Apartmanı Dizisinin Finali İfşalandı! İtiraflar Ardı Arkası Kesilmeden Tek Tek Geldi, Hiç Beklenilmeyen Sır Ortaya Çıktı! Adeta 8 Şiddetinde Deprem…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin finali resmen ifşanladı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabındaki Çöp Apartmanı bölümden esinlenerek hayata geçirilen başarılı dizi kısa bir süre önce sezon finali yaparak Eylül’e kadar ekranlara veda etmişti. Dizinin yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu ise dizinin sonunu belli eden bir açıklama yaptı!
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizi ilk bölümünden beri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yeni sezon için çalışmalar ise kısa bir süre önce resmen başladı. Dizinin hikâyenin gerçek bir hayat hikayesinden alınması ilginin artmasına neden olan etkenler arasında yer alırken; dizinin çıkış noktası olan Gülseren Budayıcıoğlu ise itiraflarını arka arkaya yaptı.
Dizinin finalinde neler olacak merak edilirken; Gülseren Budayıcıoğlu’nun sözleri ise finalden neler olacağını ortaya çıkardı. Dizide Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar ise Kırmızı Oda dizisine konuk olarak katılmış ve milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, Budayıcıoğlu dizi hakkından eler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.