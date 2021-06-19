Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Öpüşmesi Olay Oldu! Resmen Kerem Bürsin Hande Erçel’in Dudaklarını Yaladı, Yuttu! Görenlerin İçi Titredi!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşmuştu. Dizinin başrolünde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in öpüşmesi ise olay yarattı. Kerem Bürsin, adeta Hande Erçel’in dudaklarını yalayıp yutmuştu, sevenleri ise büyük bir şok içerisinde kaldı. Görenlerin içi titreten bu sahneler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dikkatleri üzerine çeken bu olay sahne gereği Sen Çal Kapımı dizisinde yer alırken; Twitter’da ise gündem haline geldi. İlk sezonunda birbirlerine çok yakıştırılan çift, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler’e tatili gitmişti.
Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyunculardan gelen bu hamle tokat etkisi yaratırken; milyonlar ise bu sahnelere adeta kilitlendi. Eda ve Serkan karakterine hayat veren ikili, şimdilerde sevgili olarak ikinci sezonda yer alıyorlar. Peki, hangi öpüşme sahnesi gündeme bomba gibi düştü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.