Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Öpüşmesi Olay Oldu! Resmen Kerem Bürsin Hande Erçel’in Dudaklarını Yaladı, Yuttu! Görenlerin İçi Titredi!

Dikkatleri üzerine çeken bu olay sahne gereği Sen Çal Kapımı dizisinde yer alırken; Twitter’da ise gündem haline geldi. İlk sezonunda birbirlerine çok yakıştırılan çift, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler’e tatili gitmişti.

Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyunculardan gelen bu hamle tokat etkisi yaratırken; milyonlar ise bu sahnelere adeta kilitlendi. Eda ve Serkan karakterine hayat veren ikili, şimdilerde sevgili olarak ikinci sezonda yer alıyorlar. Peki, hangi öpüşme sahnesi gündeme bomba gibi düştü?



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