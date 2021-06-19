Survivor Ayşe’de Regl İtirafı! En Sonunda Patlak Verdi! “Terbiyesiz, 83 Milyonunun Önünde…” Acun Ilıcalı Yerin Dibine Girdi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da yer alan Ayşe’den regl itirafı! En sonunda adeta patlak verdi, milyonlar şok içerisinde kaldı. Ayşe’nin sözlerinden hemen sonra ise birçok kişi “83 milyonun önünde açıklanacak bir şey değildi bu terbiyesiz” yorumlarını yaptılar. Bunun yanında Ayşe’nin sözlerinin oldukça normal olduğunu dile getirenlerde vardı!
Bunun yanında Ayşe’nin regl itirafından hemen sonra Acun Ilıcalı’nın duydukları karşısında yerin dibine girdiği ve çok utandığı da söylentiler arasında yerini aldı. Bunun yanında Survivor Ekstra programının sunucusu olan Semih Öztürk, kendi programına geçtiğimiz yıl yarışan Aycan Yanaç’ı programına konuk olarak davet etmiş ve regl sorularını sormuştu.
Yanaç, "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk” sözlerini dile getirmişti. Ayşe’nin itirafı ise 83 milyon karşısında oldu! Peki, Ayşe ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.