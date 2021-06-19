Acun Ilıcalı’ya O Ses Türkiye Darbesi! İki İsim Birbirine Girebilir, Açıklamaları Olay Oldu! “Birbirimizi Kandırmayalım!” Meğer…

Kısa bir süre önce Buket Aydın’ın sunmuş olduğu bir programa konuk olarak katılan başarılı isim, şok açıklamalarda bulunmuştu. Hem mesleği hem de hayatı hakkında birçok açıklama yapan Mustafa Sandal, bir zamanalar jüri olarak oturduğu O Ses Türkiye hakkında da skandal açıklamalarda bulundu.

Şok edici açıklamalarında “Birbirimizi kandırmayalım” diyerek başlayan Mustafa Sandal, O Ses Türkiye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

