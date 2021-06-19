Acun Ilıcalı’ya O Ses Türkiye Darbesi! İki İsim Birbirine Girebilir, Açıklamaları Olay Oldu! “Birbirimizi Kandırmayalım!” Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’de jüri olarak bulunan başarılı isim Mustafa Sandal, şok açıklamalarda bulundu. Dikkatleri bir anda kendisinde toplayan başarılı pop şarkıcısının açıklamaları ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte birçok kişi Acun Ilıcalı’yla birbirine gireceklerini düşündüklerini dile getirdi.
Kısa bir süre önce Buket Aydın’ın sunmuş olduğu bir programa konuk olarak katılan başarılı isim, şok açıklamalarda bulunmuştu. Hem mesleği hem de hayatı hakkında birçok açıklama yapan Mustafa Sandal, bir zamanalar jüri olarak oturduğu O Ses Türkiye hakkında da skandal açıklamalarda bulundu.
Şok edici açıklamalarında “Birbirimizi kandırmayalım” diyerek başlayan Mustafa Sandal, O Ses Türkiye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.