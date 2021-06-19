Seren Serengil’in Annesi Olaya El Attı! Sağlık Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Seren Serengil Annesinden Habersiz Öyle Bir Şey Yapmış Ki, Sinirler Zıpladı! Meğer…

Seren Serengil aldığı kilolardan dolayı, mide küçültme ameliyatı olmuştu. O dönem sadece 3 ayda 25 kilo veren Seren Serengil şok etkisi yaratırken adeta eriyip bitmişti. Daha sonra ise bu yaptırdığı ameliyat hakkında; “Çok pişmanım, keşke hiç yaptırmasaydım. Herkese diyorum; "Asla yaptırmayın” sözlerini dile getirmişti.

Dumping sendromu yüzünden kısa bir süre önce ameliyata alınan Seren Serengil’in sevgilisi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; sevenlerinden dua istemişti. Seren Serengil ise ameliyattan çıktıktan sonra hemen Söylemezsem Olmaz programında sunucu koltuğuna oturmuştu. Bu kadar hızlı bir şekilde işinin başına geçmesi büyük tepki toplarken; Seren Serengil ise işine çok aşık olduğunu belirmişti Peki, Seren Serengil’in annesi neler söyledi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

