Masterchef’te Somer Şef Skandalı! Yarışmacı Ölüyordu Ama Kılını Kıpırdatmadı! Mehmet Şef Acımasız Bilinirdi ama Roller Değişti! “Yazıklar Olsun, Acun Ilıcalı Harekete Geç!”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yakın zaman ekranlardaki yerini alacak. Her bölümde dikkatleri üzerine çeken ve yayınlandığı her sezonda reyting rekorlarını kıran başarılı yarışmanın sonunda yeni bölüme ait fragmanı ise yayınlandı. Fragmanda ise Masterchef’in Somer Şef skandalı yaşandı.
Acun Medya ekranlara getirilen başarılı yarışmanın yeni sezonu ise Temmuz ayında ekranlara gelecek. Sevilen yarışmanın yeni sezonuna ait fragmanında ise skandal yaşandı. Yarışmacı neredeyse ölüyordu ama Somer Şef ayağa bile kalkmadı. Yarışmada acımasız olarak bilinen Mehmet Şef bile koşarak yetişirken Somer Şef’in yerinden kalkmaması seyircileri şok içerisinde bıraktı.
Rolleri adeta değişin ikiliyi izleyenler ise Somer Şefe binlerce tepki gösterdi. Sevilerek takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda oturan Somer Şef için Acun Ilıcalı’ya seslenerek; “Yazıklar olsun, adam orada fenalık geçiriyor, ama kılını kıpırdatmıyor. Acilen harekete geçin. Resmen insanlık ölmüş” yorumları arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.