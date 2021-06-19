Masterchef’te Somer Şef Skandalı! Yarışmacı Ölüyordu Ama Kılını Kıpırdatmadı! Mehmet Şef Acımasız Bilinirdi ama Roller Değişti! “Yazıklar Olsun, Acun Ilıcalı Harekete Geç!”

Acun Medya ekranlara getirilen başarılı yarışmanın yeni sezonu ise Temmuz ayında ekranlara gelecek. Sevilen yarışmanın yeni sezonuna ait fragmanında ise skandal yaşandı. Yarışmacı neredeyse ölüyordu ama Somer Şef ayağa bile kalkmadı. Yarışmada acımasız olarak bilinen Mehmet Şef bile koşarak yetişirken Somer Şef’in yerinden kalkmaması seyircileri şok içerisinde bıraktı.

Rolleri adeta değişin ikiliyi izleyenler ise Somer Şefe binlerce tepki gösterdi. Sevilerek takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda oturan Somer Şef için Acun Ilıcalı’ya seslenerek; “Yazıklar olsun, adam orada fenalık geçiriyor, ama kılını kıpırdatmıyor. Acilen harekete geçin. Resmen insanlık ölmüş” yorumları arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?



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