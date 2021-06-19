Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İp Askılı Elbisesiyle Dekoltesini Dile Getirdi! Hayranlarından Skandal Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Tir Tir Titriyor…

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen oyunculuğunu mükemmel bir şekilde konuşturan Melis Sezen kısa bir süre önce sıfır makyaj, sadece doğal ışıkta 12 saat uğraşla çekilmiş olan görselleriyle kendisine adeta aşık etmişti. Kısa bir süre önce ise yeni bir paylaşım yaprak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Görenlerin adeta tir tir titrediği görsellerdeki kıyafet ise akıllara Fahriye Evcen’i getirdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen’de elbisenin siyah rengini giyerek bahçesinde birbirinden şık pozlar vermişti. Öyle ki, Fahriye Evcen’in bu görsellerini eşi Burak Özçivit’in kıskandığı bile iddialar arasında yerini almıştı. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı?



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