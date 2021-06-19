Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İp Askılı Elbisesiyle Dekoltesini Dile Getirdi! Hayranlarından Skandal Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Tir Tir Titriyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Ederin karakterine hayat veren Melis Sezen’den şok görseller! Askılı elbisesiyle dekolte üzerine dekolte veren başarılı oyuncu hayranlarından binlerce beğeni ve yorumu sadece dakikalar içerisinde aldı. Hayranları övme boyutunu aşarak adeta skandal yorumlar atmaya ise görseli görür görmez başlıyorlar!
Henüz 24 yaşında olmasına rağmen oyunculuğunu mükemmel bir şekilde konuşturan Melis Sezen kısa bir süre önce sıfır makyaj, sadece doğal ışıkta 12 saat uğraşla çekilmiş olan görselleriyle kendisine adeta aşık etmişti. Kısa bir süre önce ise yeni bir paylaşım yaprak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Görenlerin adeta tir tir titrediği görsellerdeki kıyafet ise akıllara Fahriye Evcen’i getirdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen’de elbisenin siyah rengini giyerek bahçesinde birbirinden şık pozlar vermişti. Öyle ki, Fahriye Evcen’in bu görsellerini eşi Burak Özçivit’in kıskandığı bile iddialar arasında yerini almıştı. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.