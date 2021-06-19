Survivor Aleyna Çalışkan Mavi Takımın Foyasını Bozdu! Ayşe ve Aleyna’nın Neden Kanlı Bıçaklı Olduğunu Tek Tek Anlattı! Meğer Poyraz…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde büyük bir heyecan yaratan yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Başarılı yarışmadan elenerek ayrılan Aleyna Çalışkan takımların birleşmesine neden olmuştu. Kendisinin ayrılığıyla birlikte Kırmızı ve Mavi takım birleşmişti. Önceden Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Çalışkan daha sonra ise Kırmızı takıma en yakın arkdaşı Aleyna Kalaycıoğlu’yla birlikte gitmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu’yla çok yakın olan Aleyna Çalışkan, aynı zamanda bir dönem çok yakın oldukları Ayşe’yle uzaklaşmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ve Ayşe’nin aralarının bozulmasına neden olan tek şeyi ise resmen açıkladı. Peki, neler dedi?



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