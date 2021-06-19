Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2021 - 20:25 G: 19 Haz 2021 - 21:02

Survivor Aleyna Çalışkan Mavi Takımın Foyasını Bozdu! Ayşe ve Aleyna’nın Neden Kanlı Bıçaklı Olduğunu Tek Tek Anlattı! Meğer Poyraz…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Aleyna Çalışkan, mavi takımın foyasını otaya çıkardı ve resmen darmaduman edip bozdu! Dikkatleri üzerine çeken Aleyna Çalışkan büyük bir şok etkisi yarattı. Aleyna ve Ayşe’nin aralarının önceden çok iyi olduğunu dile getiren Aleyna Çalışkan; mavi takım hakkında ise skandal sözlere yer verdi.

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde büyük bir heyecan yaratan yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Başarılı yarışmadan elenerek ayrılan Aleyna Çalışkan takımların birleşmesine neden olmuştu. Kendisinin ayrılığıyla birlikte Kırmızı ve Mavi takım birleşmişti. Önceden Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Çalışkan daha sonra ise Kırmızı takıma en yakın arkdaşı Aleyna Kalaycıoğlu’yla birlikte gitmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu’yla çok yakın olan Aleyna Çalışkan, aynı zamanda bir dönem çok yakın oldukları Ayşe’yle uzaklaşmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ve Ayşe’nin aralarının bozulmasına neden olan tek şeyi ise resmen açıkladı. Peki, neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

19 Haz 2021 - 20:25 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor! mask
Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor!
Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı… mask
Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı…
Survivor İsmail Resti Çekti! Adayı Terk Edip Gidebilir, Onun İçin Her Şey Bitti! Son Darbe Çok Ağır Geldi… “Yazıklar Olsun Sana!” mask
Survivor İsmail Resti Çekti! Adayı Terk Edip Gidebilir, Onun İçin Her Şey Bitti! Son Darbe Çok Ağır Geldi… “Yazıklar Olsun Sana!”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Gibiydi, Hatası Hayatına Bedel Oldu! Kendi Topuğuna Sıktı, Sosyal Medya Sallandı! Acun Ilıcalı Kovdu Mu? mask
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Gibiydi, Hatası Hayatına Bedel Oldu! Kendi Topuğuna Sıktı, Sosyal Medya Sallandı! Acun Ilıcalı Kovdu Mu?
Survivor Dora ve Ayşe Adada Aşk mı Yaşıyor? 6 Aylık Gizli Aşk O Hamleyle Ortaya Çıktı! Dora’nın Sevgilisi Çıldıracak! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor Dora ve Ayşe Adada Aşk mı Yaşıyor? 6 Aylık Gizli Aşk O Hamleyle Ortaya Çıktı! Dora’nın Sevgilisi Çıldıracak! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak?
Survivor İsmail’den Rezalet! Ayşe İçin Dedikleri Diskalifiye Şokunu Getirdi! Acun Ilıcalı Tarafını Seçti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Meğer Perde Arkası… mask
Survivor İsmail’den Rezalet! Ayşe İçin Dedikleri Diskalifiye Şokunu Getirdi! Acun Ilıcalı Tarafını Seçti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Meğer Perde Arkası…
Acun Ilıcalı’nın Adamı Gelen Yorumlara Dayanamadı! Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler, Masayı Terk Etti! “Siz Bunun Neresine Gülüyorsunuz?” mask
Acun Ilıcalı’nın Adamı Gelen Yorumlara Dayanamadı! Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler, Masayı Terk Etti! “Siz Bunun Neresine Gülüyorsunuz?”
Survivor Dora’ya Acun Ilıcalı Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Kavruldu! Düşünceleri Çılgına Çevirdi, Ağızlar Açık Kaldı! “Sen Bizim Formatı…” mask
Survivor Dora’ya Acun Ilıcalı Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Kavruldu! Düşünceleri Çılgına Çevirdi, Ağızlar Açık Kaldı! “Sen Bizim Formatı…”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Haziran Cumartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İp Askılı Elbisesiyle Dekoltesini Dile Getirdi! Hayranlarından Skandal Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Tir Tir Titriyor… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İp Askılı Elbisesiyle Dekoltesini Dile Getirdi! Hayranlarından Skandal Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Tir Tir Titriyor…
Masterchef’te Somer Şef Skandalı! Yarışmacı Ölüyordu Ama Kılını Kıpırdatmadı! Mehmet Şef Acımasız Bilinirdi ama Roller Değişti! “Yazıklar Olsun, Acun Ilıcalı Harekete Geç!” mask
Masterchef’te Somer Şef Skandalı! Yarışmacı Ölüyordu Ama Kılını Kıpırdatmadı! Mehmet Şef Acımasız Bilinirdi ama Roller Değişti! “Yazıklar Olsun, Acun Ilıcalı Harekete Geç!”
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül… mask
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül…
Esra Erol’un Kocası Esra Erol’daya Çıktı! Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Esra Erol Paylaşım Yapmak Zorunda Kaldı! Perde Arkası Açığa Çıktı, Görenler Şok Oldu! mask
Esra Erol’un Kocası Esra Erol’daya Çıktı! Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Esra Erol Paylaşım Yapmak Zorunda Kaldı! Perde Arkası Açığa Çıktı, Görenler Şok Oldu!
Seren Serengil’in Annesi Olaya El Attı! Sağlık Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Seren Serengil Annesinden Habersiz Öyle Bir Şey Yapmış Ki, Sinirler Zıpladı! Meğer… mask
Seren Serengil’in Annesi Olaya El Attı! Sağlık Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Seren Serengil Annesinden Habersiz Öyle Bir Şey Yapmış Ki, Sinirler Zıpladı! Meğer…
Acun Ilıcalı’ya O Ses Türkiye Darbesi! İki İsim Birbirine Girebilir, Açıklamaları Olay Oldu! “Birbirimizi Kandırmayalım!” Meğer… mask
Acun Ilıcalı’ya O Ses Türkiye Darbesi! İki İsim Birbirine Girebilir, Açıklamaları Olay Oldu! “Birbirimizi Kandırmayalım!” Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status