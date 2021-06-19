Survivor Aleyna Çalışkan Mavi Takımın Foyasını Bozdu! Ayşe ve Aleyna’nın Neden Kanlı Bıçaklı Olduğunu Tek Tek Anlattı! Meğer Poyraz…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Aleyna Çalışkan, mavi takımın foyasını otaya çıkardı ve resmen darmaduman edip bozdu! Dikkatleri üzerine çeken Aleyna Çalışkan büyük bir şok etkisi yarattı. Aleyna ve Ayşe’nin aralarının önceden çok iyi olduğunu dile getiren Aleyna Çalışkan; mavi takım hakkında ise skandal sözlere yer verdi.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde büyük bir heyecan yaratan yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Başarılı yarışmadan elenerek ayrılan Aleyna Çalışkan takımların birleşmesine neden olmuştu. Kendisinin ayrılığıyla birlikte Kırmızı ve Mavi takım birleşmişti. Önceden Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Çalışkan daha sonra ise Kırmızı takıma en yakın arkdaşı Aleyna Kalaycıoğlu’yla birlikte gitmişti.
Aleyna Kalaycıoğlu’yla çok yakın olan Aleyna Çalışkan, aynı zamanda bir dönem çok yakın oldukları Ayşe’yle uzaklaşmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ve Ayşe’nin aralarının bozulmasına neden olan tek şeyi ise resmen açıkladı. Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.