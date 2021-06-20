Survivor Poyraz Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki, Ekranlara Bile Gelmedi! Acun Ilıcalı Kanaldan Yayını Kesti! Meğer Dora…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Poyraz öyle bir itirafta bulundu ki, ekranlara bile gelmedi! Acun Ilıcalı yayından kesti, olanlar oldu. Sadece dijitle özel olarak hazırlanan bu videoda ise Dora hakkında Poyraz şok bir açıklamada bulundu. Peki, Poyraz, Dora hakkında neler dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Her bölümünde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Birkaç gün önce yarışmadan elenen Dora, “Beni buraya taşıyan tüm sevenlerime teşekkür ederim. Son 6’ya kaldıysam sizlerin sayesinde oldu” sözlerini dile getirip adadan ayrılmıştı.
Acun Ilıcalı ise Dora hakkında “Ben senin hakkında bir şeyler demek istiyorum. Renkli bir kişiliksin, farklı bakış açıların var. İnatçısın. Bence derinlerde yufka yürekli ve duygusalsın. Seninle sohbet etmek çok zevkli. Seninle ne zaman bir sohbete girsek ben çok zevk aldım. Yakın kişilere kendisini çok sevdiren ama kendinden uzak tuttuklarına pek sevdirmeyen bir yapım var. Sen bizim formatın farklı rengiydin. İçindeki tuttun dile getirdin” sözlerini dile getirmişti. Peki, Poyraz neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.