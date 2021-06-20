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- 20 Haz 2021 - 10:30 G: 20 Haz 2021 - 11:07

İbo Show’da Tatlıses’in Kızı; İbrahim Tatlıses’e Tüm Öfkesini Kustu! Canlı Yayında “Rezil Etti!” “Kustuğu Kin, Aldığı Mermiden…” Görenler Şok İçerisinde Kaldı! “Nefret Ediyorum!”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak programa konuk olarak katılmıştı. Uzun bir süredir Tatlıses’le konuşmayan Dilan Çıtak, babasından çektiklerini ise bir programa katılarak dile getirmişti. Canlı yayında babasının yüzüne bakarak dedikleri ise Tatlıses’in hüngür hüngür ağlamasına neden oldu!

Birçok kişi İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’a hak verdiği için “Rezil etti, tek bir şarkının bir kısmıyla İbrahim Tatlıses’i yaptıklarından dolayı ağlattı” sözlerini dile getirdi. Sosyal medyada bir isim ise “Dilan’ın kustuğu kin, babasının başına yediği mermiden daha ağır gelmiştir” yorumunda bulundu. Görenleri şok içerisinde bırakan bu olayda ise görenlerin nutku tutuldu!

Sorgu Sual isimli programda Merve Şahin ve Melis Özkan'ın sormuş olduğu "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, Dilan Çıtak; "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman nefret ettim” sözlerini dile getirmişti. Canlı yayında ise ortalığı karıştıracak bir hamle yeniden Dilan Çıtak tarafından geldi!


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20 Haz 2021 - 10:30 Ankara- Yaşam

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