Survivor’da Batuhan’ın Yargı Çekicisini “Sevgilisi” Eline Aldı! Aleyna Konsey Alanında Terör Estirdi! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarılmanın finaline ise sadece bir hafta gibi bir süre kaldı. Yarışmada sadece 5 kişi kalmışken dün akşam bir bireysel dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Dokunulmazlık oyununu oynana iki takımın yarışmacılarından ise kazanan Aleyna oldu. Aleyna’nın dokunulmazlığı kazanması ise büyük bir şok yaşattı. Peki, eleme ismi olarak kimi söyledi?

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde aynı zamanda ilk finalistin belirleneceği oyun oynandı. Beş yarışmacıda büyük bir emekle oyunu oynadılar ve İsmail fırtına gibi estiği Survivor yarışmasının ilk finalisti oldu. İsmail finalist olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirirken; sevenleri ise İsmail’e birlikte havalara uçtu. Peki, Aleyna ne yaptı?



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