Müge Anlı’nın Terbiyesiz El Hareketi Olay Yarattı! Görenlerin İçi Çekildi, “Senden Beklemezdik Sarı Papatya!” Sanal Linç Ekibi Ayağa Kalktı! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da Terbiyesi el hareketi olay yarattı! Görenlerin adeta içi çekildi! Yaptığı iyiliklerle kendisini tüm Türkiye’ye sevdiren Müge Anlı, “Sarı Papatya” olarak biliniyordu ve bunun üzerine birçok kişi ise “Senden hiç beklemezdik Sarı Papatya” yorumları arka arkaya geldi. Sanal linç ekibi ayağa kalktı ama meğer…
Uzun yıllarıdır ekranlarda realite Show yapan Müge Anlı, ATV ekranlarında yayın hayatına başladığı günden beri ise tonla ödül ve övgü almıştı. Sevgi İzi projesiyle milyonların derdine çare olan Müge Anlı aynı zamanda birçok kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesinde etkin rol alan isimlerden olmuştu.
Başarılı ekibiyle birlikte yaklaşık olarak 300’ü aşkın olayda bulunan Müge Anlı, hem duruşu hem de kişiliğiyle milyonlara kendisini sevdiren ünlü isimler arasında yer alan bir sunucu olarak karşımıza çıkıyor fakat Müge Anlı’dan gelen terbiyesiz el hareketi sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.