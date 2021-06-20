Müge Anlı’nın Terbiyesiz El Hareketi Olay Yarattı! Görenlerin İçi Çekildi, “Senden Beklemezdik Sarı Papatya!” Sanal Linç Ekibi Ayağa Kalktı! Meğer…

Uzun yıllarıdır ekranlarda realite Show yapan Müge Anlı, ATV ekranlarında yayın hayatına başladığı günden beri ise tonla ödül ve övgü almıştı. Sevgi İzi projesiyle milyonların derdine çare olan Müge Anlı aynı zamanda birçok kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesinde etkin rol alan isimlerden olmuştu.

Başarılı ekibiyle birlikte yaklaşık olarak 300’ü aşkın olayda bulunan Müge Anlı, hem duruşu hem de kişiliğiyle milyonlara kendisini sevdiren ünlü isimler arasında yer alan bir sunucu olarak karşımıza çıkıyor fakat Müge Anlı’dan gelen terbiyesiz el hareketi sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?



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