Müge Anlı'nın Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Linç Edildi! Rahmi Özkan Son Noktaya Geldi, Bas Bas Bağırdı! “Müge Yeter Adama Yaptığın!”

Müge Anlı’nın yayın hayatına başladığı günden bu yana Rahmi Özkan, programda avukat olarak çalışan isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Başarılı bir avukat olan Rahmi Özkan, ellerindeki vaka hakkında çok ilginç tespitler yaparak; olaya farklı bir bakış açısı kazandırıyordu fakat ikilinin birbirine girecek kadar tartışması şok etti.

24 Mayıs tarihli programda Seda isimli bir kadının eşinin amcasına kaçması konu olarak ele alınmıştı. Eşini ve çocuklarını bırakarak; eşinin amcasına kaçan Seda izleyenleri şok etti. Eşinin boşanma davası açtığını Müge Anlı ise canlı yayında dile getirmişti. O sırada Rahmi Özkan söz isteyip konuya müdahale oldu ve ipler koptu!



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Müge Anlı'nın Rahmi Özkan'a Videonun 14.38'de Yaptığı Hareket Olay Oldu!





