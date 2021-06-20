Müge Anlı'nın Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Linç Edildi! Rahmi Özkan Son Noktaya Geldi, Bas Bas Bağırdı! “Müge Yeter Adama Yaptığın!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında skandal bir olay yaşandı. Programın sunucusu olan Müge Anlı, Rahmi Özkan’a yaptığıyla linç edildi. Görenleri ise “Müge Anlı bunu yapmamalıydı, Rahmi Özkan resmen son noktaya geldi” yorumlarında bulundu. Rahmi Özkan’ın Müge Anlı’yla girmiş olduğu tartışmadan dolayı sinirlerine hakim olamadı ve bağırmaya başladı!
Müge Anlı’nın yayın hayatına başladığı günden bu yana Rahmi Özkan, programda avukat olarak çalışan isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Başarılı bir avukat olan Rahmi Özkan, ellerindeki vaka hakkında çok ilginç tespitler yaparak; olaya farklı bir bakış açısı kazandırıyordu fakat ikilinin birbirine girecek kadar tartışması şok etti.
24 Mayıs tarihli programda Seda isimli bir kadının eşinin amcasına kaçması konu olarak ele alınmıştı. Eşini ve çocuklarını bırakarak; eşinin amcasına kaçan Seda izleyenleri şok etti. Eşinin boşanma davası açtığını Müge Anlı ise canlı yayında dile getirmişti. O sırada Rahmi Özkan söz isteyip konuya müdahale oldu ve ipler koptu!
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Müge Anlı'nın Rahmi Özkan'a Videonun 14.38'de Yaptığı Hareket Olay Oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.