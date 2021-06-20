Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ayvayı Yedi!” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor resmen dibe battı! Bununla birlikte birçok sosyal medya kullanıcısı “Acun Ilıcalı’nın emekleri çöp oldu! Ayvayı yedi” yorumları arka arkaya geldi. Finale sadece 5 gün kala Survivor yarışmasında yaşanan bu olay dengelerin değişmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her sezon olduğu gibi bu sezonda reyting patlaması yaşamıştı fakat son bölümde gelen reytingler ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı olarak yer alan Acun Ilıcalı’nın sabah ilk işi olan ‘reytingleri bakmak’ hayal kırıklığı yaşattı.
Finale beş gün kalmasına rağmen yaşanan bu olay ise seyircileri de büyük bir şok içerisinde bıraktı. Birçok dizinin sezon finali yapmasıyla TV’8 ve Survivor yarışmasına meydan bırakılmışken sonuçlar resmen kalpleri kıracak cinsten oldu. Peki, reyting sonuçları nasıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.