Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ayvayı Yedi!” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her sezon olduğu gibi bu sezonda reyting patlaması yaşamıştı fakat son bölümde gelen reytingler ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı olarak yer alan Acun Ilıcalı’nın sabah ilk işi olan ‘reytingleri bakmak’ hayal kırıklığı yaşattı.

Finale beş gün kalmasına rağmen yaşanan bu olay ise seyircileri de büyük bir şok içerisinde bıraktı. Birçok dizinin sezon finali yapmasıyla TV’8 ve Survivor yarışmasına meydan bırakılmışken sonuçlar resmen kalpleri kıracak cinsten oldu. Peki, reyting sonuçları nasıldı?



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