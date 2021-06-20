Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin Hayri’si resmen sızdırıldı! İddialar her ne kadar İbrahim Çelikkol ve Tolga Sarıtaş yönünde olsa bile ekranlara gelecek olan Camdaki Kız dizisinin Hayri’si şok etkisi yarattı. Kısa bir süre önce ekranlara kısa bir ara veren dizinin son bölümünün final sahnesinde ise Hayri resmen ortaya çıkmıştı.
Başrollerinde; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu gibi isimler yer alan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi birbirinden kaliteli isimler bulunuyor. Her bölümünde büyük bir emek olan dizide Hayri’nin kim olacağı ise uzun bir süredir merak edilen konular arasında yerini alıyordu.
Dizinin 9. Bölümü sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu. Sedat ve Nalan, dünya evine girerken; düğün günü, Sedat Nalan’ı Cana’yla aldatmıştı. Bunu ise hem Feride hem de Gürcihan görmüştü. Gürcihan tepkisini koymazken; Feride ise Cana’nın saçını başını yolmuştu. Daha sonra ise Sedat ve Nalan odalarına geçmişlerdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.