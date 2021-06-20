Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Düşman Çatlatacak Hamle! Görenler Yerinde En Az 10 Kere Zıpladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Helal Sana Buse!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, dikkatleri üzerine çekecek yeni bir hamlede bulundu. Sevilen isimlerden gelen bu hamle karşısında sevenleri ise en az 10 kere havaya zıpladı! Adeta düşman çatlatan dost sevindiren Buse Varol, eşine olan aşkını satırlarında haykırdı!
Buse Varol’un bu paylaşımını görenler ise “Helal sana Buse yorumlarında bulundular. İkinci kez anne ve baba olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan çift, magazin dünyasının ise örnek çiftlerinden biri olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Her paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen iki isim şok bir hamlede bulundular.
Hem Babalar Günü hem de Alişan’ın doğum gününü özlü sözleriyle kutlayan Buse Varol, kısa zamanda binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevilen çiftten gelen bu hamlenin hemen arkasından ise Buse Varol’un bu örnek davranışı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Birçok kişi ise Alişan’ın hem babalar günü hem de doğum gününde çifte kutlama yaşamasına çok mutlu oldular. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.