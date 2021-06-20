Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Düşman Çatlatacak Hamle! Görenler Yerinde En Az 10 Kere Zıpladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Helal Sana Buse!”

Buse Varol’un bu paylaşımını görenler ise “Helal sana Buse yorumlarında bulundular. İkinci kez anne ve baba olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan çift, magazin dünyasının ise örnek çiftlerinden biri olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Her paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen iki isim şok bir hamlede bulundular.

Hem Babalar Günü hem de Alişan’ın doğum gününü özlü sözleriyle kutlayan Buse Varol, kısa zamanda binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevilen çiftten gelen bu hamlenin hemen arkasından ise Buse Varol’un bu örnek davranışı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Birçok kişi ise Alişan’ın hem babalar günü hem de doğum gününde çifte kutlama yaşamasına çok mutlu oldular. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?



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