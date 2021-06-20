Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Haz 2021 - 21:11 G: 20 Haz 2021 - 22:06

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Düşman Çatlatacak Hamle! Görenler Yerinde En Az 10 Kere Zıpladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Helal Sana Buse!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, dikkatleri üzerine çekecek yeni bir hamlede bulundu. Sevilen isimlerden gelen bu hamle karşısında sevenleri ise en az 10 kere havaya zıpladı! Adeta düşman çatlatan dost sevindiren Buse Varol, eşine olan aşkını satırlarında haykırdı!

Buse Varol’un bu paylaşımını görenler ise “Helal sana Buse yorumlarında bulundular. İkinci kez anne ve baba olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan çift, magazin dünyasının ise örnek çiftlerinden biri olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Her paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen iki isim şok bir hamlede bulundular.

Hem Babalar Günü hem de Alişan’ın doğum gününü özlü sözleriyle kutlayan Buse Varol, kısa zamanda binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevilen çiftten gelen bu hamlenin hemen arkasından ise Buse Varol’un bu örnek davranışı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Birçok kişi ise Alişan’ın hem babalar günü hem de doğum gününde çifte kutlama yaşamasına çok mutlu oldular. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

20 Haz 2021 - 21:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!” mask
Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!”
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak!
Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…” mask
Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…”
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili… mask
Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili…
Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! 3 Yıl Sonra Vefat Eden Annesi Hakkında O Sırrı Ortaya Çıkarttı! Hayranlarının İçi Paramparça Oluyor! Meğer O Zamanlarda… mask
Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! 3 Yıl Sonra Vefat Eden Annesi Hakkında O Sırrı Ortaya Çıkarttı! Hayranlarının İçi Paramparça Oluyor! Meğer O Zamanlarda…
Aşk- Memnu Dizisinden 11 Yıl Sonra Gelen Şok İtiraf! 9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kimse İnanmak İstemiyor ama Meğer Beşir Karakteri… mask
Aşk- Memnu Dizisinden 11 Yıl Sonra Gelen Şok İtiraf! 9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kimse İnanmak İstemiyor ama Meğer Beşir Karakteri…
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci’den Gönderme! Dizinin Üzerini 8 Saat İçerisinde Çizip Attı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci’den Gönderme! Dizinin Üzerini 8 Saat İçerisinde Çizip Attı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki…
İbo Show’da Mahmut Tuncer 7. Kavgası Bitmeden 8. Kavgasını Başlattı! Öyle Bir Şey Yüzünden Küsmüşler Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! “Yoğurta Ekşi Desen Anlarım…” mask
İbo Show’da Mahmut Tuncer 7. Kavgası Bitmeden 8. Kavgasını Başlattı! Öyle Bir Şey Yüzünden Küsmüşler Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! “Yoğurta Ekşi Desen Anlarım…”
Survivor’da Batuhan’ın Yargı Çekicisini “Sevgilisi” Eline Aldı! Aleyna Konsey Alanında Esti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! mask
Survivor’da Batuhan’ın Yargı Çekicisini “Sevgilisi” Eline Aldı! Aleyna Konsey Alanında Esti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Düşman Çatlatacak Hamle! Görenler Yerinde En Az 10 Kere Zıpladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Helal Sana Buse!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Düşman Çatlatacak Hamle! Görenler Yerinde En Az 10 Kere Zıpladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Helal Sana Buse!”
Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!” mask
Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!”
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi! mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi!
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak!
Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…” mask
Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…”
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status