ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralılar, çeşitli bölgelerinde gerçekleşen su kesintilerini yaşamaya devam ediyor. Su kesintilerinin yaşanacağı mahalleleri ve süresini merak eden Ankaralılara cevap ise ASKİ’den geliyor. 21 Haziran Ankara'da hangi mahallerde su kesintisi var? 21 Haziran Ankara su kesintisi saat kaçta yapılacak, sular kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...
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Ankara’nın su hatları ile ilgili tüm sorumluğu üstlenen Ankara Kanalizasyon ve Su İdaresi (ASKİ), temiz suyu her daim sağlayabilmek için kolları sıvıyor. Su boru hatlarında meydana gelen aksakları gidermek için harekete geçen ASKİ, ALO 153 su arıza ihbar hattı aracılığıyla Ankaralıların arıza bildirimlerini toparlıyor. Aldığı arıza ihbarlarına anında müdahale eden ASKİ, su boru hatlarının hem onarımını hem de bakımını gerçekleştiriyor. Bakım ve onarım çalışmaları esnasında iş ve işçi sağlığı nedeniyle suları bir müddet kesen ASKİ, mağduriyeti minimumda tutmak için kesintileri sadece boru hattından etkilenen bölgeyle sınırlıyor. Ankaralılar ise su kesintilerin hangi mahallerde gerçekleşeceğini ve kaç saat süreceğini merak ediyor.
21 Haz 2021 - 06:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.