ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 21 Haziran 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın su hatları ile ilgili tüm sorumluğu üstlenen Ankara Kanalizasyon ve Su İdaresi (ASKİ), temiz suyu her daim sağlayabilmek için kolları sıvıyor. Su boru hatlarında meydana gelen aksakları gidermek için harekete geçen ASKİ, ALO 153 su arıza ihbar hattı aracılığıyla Ankaralıların arıza bildirimlerini toparlıyor. Aldığı arıza ihbarlarına anında müdahale eden ASKİ, su boru hatlarının hem onarımını hem de bakımını gerçekleştiriyor. Bakım ve onarım çalışmaları esnasında iş ve işçi sağlığı nedeniyle suları bir müddet kesen ASKİ, mağduriyeti minimumda tutmak için kesintileri sadece boru hattından etkilenen bölgeyle sınırlıyor. Ankaralılar ise su kesintilerin hangi mahallerde gerçekleşeceğini ve kaç saat süreceğini merak ediyor.