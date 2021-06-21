21 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankaralılar güne 20 farklı ilçesinde yaşanan elektrik kesintileri ile uyanıyor. Yaşanacak elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden Ankaralılar, konuyla ilgili cevabı EDAŞ aracılığı ile alıyor. 21 Haziran Ankara’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi var? 21 Haziran Ankara elektrikler ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar...
Ankara 21 Haziran 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın elektrikleri ile ilgili tüm detayları üstlenen EDAŞ, kesintisiz bir güç sağlayabilmek için çalışıyor. Bu misyonu çerçevesinde EDAŞ, elektrik hatları üzerinde çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şu anda da bu çalışmalarına devam eden EDAŞ, Ankara’nın farklı ilçelerinde bulunan elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapıyor. Bu çalışmaları esnasında elektrikleri güvenlik nedeniyle kesmek zorunda kalan EDAŞ, elektrik kesintilerini sadece hattan etkilenen bölgeyle sınırlıyor. Ankaralılar da elektrik kesintilerinin hangi bölgelerde yaşanacağını ve elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğini de merak eden Ankaralılara cevap ise EDAŞ’tan geliyor.
21 Haz 2021 - 06:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.