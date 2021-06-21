21 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 21 Haziran 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın elektrikleri ile ilgili tüm detayları üstlenen EDAŞ, kesintisiz bir güç sağlayabilmek için çalışıyor. Bu misyonu çerçevesinde EDAŞ, elektrik hatları üzerinde çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şu anda da bu çalışmalarına devam eden EDAŞ, Ankara’nın farklı ilçelerinde bulunan elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapıyor. Bu çalışmaları esnasında elektrikleri güvenlik nedeniyle kesmek zorunda kalan EDAŞ, elektrik kesintilerini sadece hattan etkilenen bölgeyle sınırlıyor. Ankaralılar da elektrik kesintilerinin hangi bölgelerde yaşanacağını ve elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğini de merak eden Ankaralılara cevap ise EDAŞ’tan geliyor.