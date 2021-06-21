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- 21 Haz 2021 - 17:09 G: 21 Haz 2021 - 17:36

Masterchef’te Aşkını Bulmuştu, Ayrılık Hiç Yaramadı! Son Hali Dehşete Düşürdü! Acun Ilıcalı’ya Rest Çekmişlerdi, Ağızları Açık Bıraktılar!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te aşkını bulan Tanya, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Masterchef yarışmasında Acun Ilıcalı küfür ettiği için yarışmadan elenen Uğur’la aşk yaşadığı konuşulan Tanya, aşk iddialarına herhangi bir açıklama yapmamıştı. Uğur’la ayrıldığı konuşulan Tanya’ya skandal yorumlar arka arkaya geldi.

Birçok kişi ikilinin ayrılmasının Tanya’ya yaramadığını dile getirmiş ve “Tanya aşırı kilo aldın!” yorumlarında bulunmuşlardı. Son hali ise büyük bir dehşete düşürdü. Yarışma boyunca dal gibi olan Tanya’nın yeni hali ağızların açık kalmasına neden oldu.

Tüm bunların yanında ikilinin Masterchef yarışmasından çıktıktan sonra nikah masasına oturacakları da konuşulan detaylar arasında yerini alıyordu. Dikkatleri üzerine çeken ikilinin sevenleri ise Acun Ilıcalı’nın nikah şahidi olması gerektiğini dile getirmiş ve skandal bir istete bulunmuşlardı. Tanya ise sevgilisi olduğu iddia edilen Uğur’un yarışmadan diskalifiye edilmesi hakkında Acun Ilıcalı’ya rest çekerek bir paylaşım yapmıştı!

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21 Haz 2021 - 17:09 Ankara- Yaşam

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