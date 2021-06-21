Esra Erol’un Canına Tak Etti! Stüdyoda Çektiği Yetmiyormuş Gibi Birde Bu Çıktı! Hayranları Sakinleştirmeye Çalışıyor ama Mümkün Değil! “Allah’ım İnşallah…”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının sunucusu olan Esra Erol’un canına tak etti! Stüdyoda çektiği yetmiyormuş gibi birde bu çıktı! Hayranları Esra Erol’un sakinleşmesi için arka arkaya mesajlar attılar fakat ne fayda! “Allah’ım İnşallah…” sözlerini dile getirerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada bir anda yankı uyandırdı.
Son zamanların en çok konuşunla isimlerinden biri olan Esra Erol, sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımlarla akılları başlardan alıyor! Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı görseller ise “Stüdyoda acı şeylerle uğraşıyor evinde tatlı şeylerle” yorumlarına neden oldu.
Evlilik programlarının bitirilmesiyle birlikte Esra Erol, Müge Anlı gibi Reality Show yapma kararı almış ve binlerce ailenin acısına merhem olmuştu. Sevilen isim özellikle çocuklu ailelerin sorunlarının biran önce çözülmesi için programa seçtiği konuklarda çocuk varsa daha özenli davrandığını aktarmıştı. Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşım yaptı?
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21 Haz 2021 - 18:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.