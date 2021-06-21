Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Haz 2021 - 18:04 G: 21 Haz 2021 - 18:38

Esra Erol’un Canına Tak Etti! Stüdyoda Çektiği Yetmiyormuş Gibi Birde Bu Çıktı! Hayranları Sakinleştirmeye Çalışıyor ama Mümkün Değil! “Allah’ım İnşallah…”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının sunucusu olan Esra Erol’un canına tak etti! Stüdyoda çektiği yetmiyormuş gibi birde bu çıktı! Hayranları Esra Erol’un sakinleşmesi için arka arkaya mesajlar attılar fakat ne fayda! “Allah’ım İnşallah…” sözlerini dile getirerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada bir anda yankı uyandırdı.

Son zamanların en çok konuşunla isimlerinden biri olan Esra Erol, sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımlarla akılları başlardan alıyor! Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı görseller ise “Stüdyoda acı şeylerle uğraşıyor evinde tatlı şeylerle” yorumlarına neden oldu.

Evlilik programlarının bitirilmesiyle birlikte Esra Erol, Müge Anlı gibi Reality Show yapma kararı almış ve binlerce ailenin acısına merhem olmuştu. Sevilen isim özellikle çocuklu ailelerin sorunlarının biran önce çözülmesi için programa seçtiği konuklarda çocuk varsa daha özenli davrandığını aktarmıştı. Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşım yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

21 Haz 2021 - 18:04 - Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’un Kocası Esra Erol’daya Çıktı! Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Esra Erol Paylaşım Yapmak Zorunda Kaldı! Perde Arkası Açığa Çıktı, Görenler Şok Oldu! mask
Esra Erol’un Kocası Esra Erol’daya Çıktı! Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Esra Erol Paylaşım Yapmak Zorunda Kaldı! Perde Arkası Açığa Çıktı, Görenler Şok Oldu!
Esra Erol’da Esra Erol Öyle Bir Laf Söyledi ki, Resmen “Kapak” Oldu! Avukat Hülya Çıldırdı, Sinirden Konuşamadı! 4 Bin Lira İçin Öz Kızını… mask
Esra Erol’da Esra Erol Öyle Bir Laf Söyledi ki, Resmen “Kapak” Oldu! Avukat Hülya Çıldırdı, Sinirden Konuşamadı! 4 Bin Lira İçin Öz Kızını…
Esra Erol’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Olay! Öz Kızını Para İçin… “Rezil Kadın!” Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, İnsanlık Bitmiş… mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Olay! Öz Kızını Para İçin… “Rezil Kadın!” Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, İnsanlık Bitmiş…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Esra Erol Bile Buz Gibi Kaskatı Kesildi! İzleyenler Sinirden Saçını Başını Yoldu! Başka Erkeklerle Öyle Şeyler Olmuş ki; "Yazıklar Olsun" Diyenler Var! mask
Esra Erol'da Esra Erol Bile Buz Gibi Kaskatı Kesildi! İzleyenler Sinirden Saçını Başını Yoldu! Başka Erkeklerle Öyle Şeyler Olmuş ki; "Yazıklar Olsun" Diyenler Var!
Esra Erol’da Akıl Almaz Olay! İkinci Eşini Aramak İstedi, İlk Eşi Hakkında Tir Tir Titreten İhbar Ortaya Döküldü! Meğer İlk Eşini… mask
Esra Erol’da Akıl Almaz Olay! İkinci Eşini Aramak İstedi, İlk Eşi Hakkında Tir Tir Titreten İhbar Ortaya Döküldü! Meğer İlk Eşini…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Hızır Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Bir Hikaye Bitti Ama “Süleyman Çakır” Devri Başlıyor! Kadro Belli Oldu… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Hızır Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Bir Hikaye Bitti Ama “Süleyman Çakır” Devri Başlıyor! Kadro Belli Oldu…
Masterchef’te Aşkını Bulmuştu, Ayrılık Hiç Yaramadı! Son Hali Dehşete Düşürdü! Acun Ilıcalı’ya Rest Çekmişlerdi, Ağızları Açık Bıraktılar! mask
Masterchef’te Aşkını Bulmuştu, Ayrılık Hiç Yaramadı! Son Hali Dehşete Düşürdü! Acun Ilıcalı’ya Rest Çekmişlerdi, Ağızları Açık Bıraktılar!
Survivor Etleri Çektiren, Psikoloji Bozduran İfşa! 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Ecel Potası… Acun Ilıcalı Yine Aile Kaosunda Kendisini Bulacak! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi… mask
Survivor Etleri Çektiren, Psikoloji Bozduran İfşa! 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Ecel Potası… Acun Ilıcalı Yine Aile Kaosunda Kendisini Bulacak! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi…
Müge Anlı’nın Yayın Kapattıran Olayları Gün Yüzüne Çıktı! Çözemediği Olaylar Gündem Yarattı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Müge Anlı… mask
Müge Anlı’nın Yayın Kapattıran Olayları Gün Yüzüne Çıktı! Çözemediği Olaylar Gündem Yarattı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Müge Anlı…
Arka Sokaklar Dizisi Hüsnü Çoban İçin Bitti! Diziden Ayrıldığı Sezon Finalinde Duyurdu, Seyirciler Çıldırdı! “Yazıklar Olsun Hüsnü, Böyle mi Olacaktı?” mask
Arka Sokaklar Dizisi Hüsnü Çoban İçin Bitti! Diziden Ayrıldığı Sezon Finalinde Duyurdu, Seyirciler Çıldırdı! “Yazıklar Olsun Hüsnü, Böyle mi Olacaktı?”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Sevda’nın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Milyonlar Kavga Olarak Biliyordu Ama Gerçekler Titretti! Meğer Nazan Kesal… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Sevda’nın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Milyonlar Kavga Olarak Biliyordu Ama Gerçekler Titretti! Meğer Nazan Kesal…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status