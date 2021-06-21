Esra Erol’un Canına Tak Etti! Stüdyoda Çektiği Yetmiyormuş Gibi Birde Bu Çıktı! Hayranları Sakinleştirmeye Çalışıyor ama Mümkün Değil! “Allah’ım İnşallah…”

Son zamanların en çok konuşunla isimlerinden biri olan Esra Erol, sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımlarla akılları başlardan alıyor! Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı görseller ise “Stüdyoda acı şeylerle uğraşıyor evinde tatlı şeylerle” yorumlarına neden oldu.

Evlilik programlarının bitirilmesiyle birlikte Esra Erol, Müge Anlı gibi Reality Show yapma kararı almış ve binlerce ailenin acısına merhem olmuştu. Sevilen isim özellikle çocuklu ailelerin sorunlarının biran önce çözülmesi için programa seçtiği konuklarda çocuk varsa daha özenli davrandığını aktarmıştı. Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşım yaptı?



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