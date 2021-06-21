Burak Özçivit Devri Kapanıyor mu? Oğlu Babasına Şok Hamlesini Yaptı! Fahriye Evcen Bakakaldı! "Bu da Yapılmaz Be Karan!"

Bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer alan Burak Özçivit gerek başarılı kariyer hayatı gerekse özel hayatıyla ilgili magazin gündeminde adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. 2013 yılında Çalıkuşu dizisinde eşi Fahriye Evcen’le tanışan Burak Özçivit, 2017 yılında dünya evine girmişti. Çiftin bu birlikteliklerinden 2019 yılında oğulları Karan dünyaya gelmişti. Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı ise adeta nefesleri kesti. O paylaşıma Fahriye Evcen’den yanıt gecikmezken Karan’ı görenler sadece tek bir noktaya odaklandı…

Sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Karan’la olan paylaşımlarıyla magazin gündeminde oldukça büyük bir yankı uyandırıyor. Geçtiğimiz aylarda oğlu Karan’la birlikte bir reklam filminde oynayan Fahriye Evcen ise dikkatlerden kaçmamış ve sosyal medya uzun süre bu konu hakkında konuşmuştu. Son olarak oğlu Karan’la yeni bir paylaşım yapan Burak Özçivit, herkesin ilgi odağı oldu.



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