Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O Yarışmacıyla Aşkını İlan Etti! Ellerinden Tuttuğu Gibi… Survivor’dan Elendi ama Hayatının Aşkını Panorama’da Buldu! İki İsim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Sevilerek takip edilen yarışmanın bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise son bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmanın finaline sadece sayılı günler kalmışken ortaya bomba bir aşk iddiası geldi! Peki, neler oluyor?

Survivor Panorama ekibinden Mert Öcal, kısa bir süre önce İlayda Şeker’le anılmıştı. İkilinin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü fakat Mert Öcal bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Daha sonra ise herhangi bir şekilde bir araya gelmemişlerdi ki, yeni aşk söylentiler arasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?



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