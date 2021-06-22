Ankara'da Anıtkabir Nerede? Anıt Kabir Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Anıtkabir Gezmek Ne Kadar Sürer?
Ankara ziyaretçilerinin ilk uğrak noktası olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşına ev sahipliği yapıyor. İçerisinde pek çok tarihi müze ve belge bulunduran Anıtkabir, her dönem merak ediliyor. Ankara'da Anıtkabir nerede? Anıt kabir hangi semtte, nasıl gidilir? Anıtkabir gezmek ne kadar sürer? İşte, detaylar…
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Atatürk’ün naaşı dışında içerisinde pek çok kültürel ve tarihi bölümler de bulunduran Anıtkabir, her dönem Ankara ziyaretçilerinin liste başında bulunuyor. Ulaşımının kolaylığı ve aslanlı yolunun görkemi ile ziyaretçilerini bekleyen Anıtkabir, içerisinde bulundurduğu Barış Parkı ile de koru ormanını koruyor. Bu kadar komplike yapının bir arada yer alması ise Anıtkabir’in kaç saatte gezilebileceği sorusunu akıllara getiriyor.
Ankara'da Anıtkabir Nerede?
Ankara’nın en çok merak edilen mimari yapılarından biri olan Anıtkabir, ziyaretçilerine “Ankara’da Anıtkabir nerede?” sorusunun cevabını arattırıyor. Başkentin en kıymetli mimarisi olarak nitelendirilen Anıtkabir, Ankara’nın Çankaya ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.
22 Haz 2021 - 07:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.