Ankara'da Anıtkabir Nerede? Anıt Kabir Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Anıtkabir Gezmek Ne Kadar Sürer?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Atatürk’ün naaşı dışında içerisinde pek çok kültürel ve tarihi bölümler de bulunduran Anıtkabir, her dönem Ankara ziyaretçilerinin liste başında bulunuyor. Ulaşımının kolaylığı ve aslanlı yolunun görkemi ile ziyaretçilerini bekleyen Anıtkabir, içerisinde bulundurduğu Barış Parkı ile de koru ormanını koruyor. Bu kadar komplike yapının bir arada yer alması ise Anıtkabir’in kaç saatte gezilebileceği sorusunu akıllara getiriyor.

Ankara'da Anıtkabir Nerede?



Ankara’nın en çok merak edilen mimari yapılarından biri olan Anıtkabir, ziyaretçilerine “Ankara’da Anıtkabir nerede?” sorusunun cevabını arattırıyor. Başkentin en kıymetli mimarisi olarak nitelendirilen Anıtkabir, Ankara’nın Çankaya ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.