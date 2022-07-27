Ankara'da Bisiklet Yolu Var Mı? Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerelerde Var?
Sağlıklı yaşamın temel sporlarından biri olan bisiklet, temiz enerji kullanımı açısından önemli bir yer tutuyor. Özellikle başkent Ankara gibi trafiğin yoğun olduğu yerlerde bisiklet kullanmak, zamandan da tasarruf ettiriyor. Ankara'da bisiklet nerede sürülür? Bisiklet yolu Ankara’da nerede var? Ankara’da bisiklet nereden kiralanır? İşte, tüm detaylar…
Temiz enerji için kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çizmiş olduğu bisiklet rotası birinci etabına 8 yeni rota ekliyor. Sağlıklı yaşamı kendisine ilke edinmiş olan başkentliler ise bisiklet sürebileceği yolları ve doğal güzellik kenarlarını merak ediyor.
Bisiklet Yolu Ankara’da Nerelerde Var?
1. ETAP - Milli Kütüphane - Beşevler Güzergahı
2. ETAP - Eryaman Batı Güzergahı
3. Üniversiteler Güzergahı
4. Sıhhıye - Cebeci Güzergahı
5. TOBB Güzergahı
6. Ümitköy - Etimesgut Güzergahı
7. Eryaman Batı Güzergahı
8.Batıkent - İvedik Ostim Güzergahı
9.Ankara Büyükşehir Belediyesi - AKM Güzergahı
10.Yenibatı Mahallesi Güzergahı
Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür?
Doğa güzellikleri ve coğrafyası ile birçok spora olanak tanıyan Ankara, bisiklet sürüşü için de elverişli pek çok yere ev sahipliği yapıyor. “Ankara'da bisiklet nerede sürülür?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşlara, başkent doğal güzellikleri ile cevap veriyor. Ankara’da bisiklet kulüplerinin sıklıkla bisiklet sürmeyi tercih ettiği bölgeler arasında şuralar yer alıyor:
1)Eymir Gölü
2)İncek
3)Tulumtaş Köyü
4)Halaçlı Köyü
5)Şehitali Köyü
6)Fevziye Köyü
7)Hacılar Köyü
8)Koparan Köyü
9)Balıkpınar Köyü
10)Velihimmetli Köyü
11)Ücret Köyü
12)Ballıkuyumcu Köyü
13)Hacı Hasan Köyü
14)Subaşı Köyü
15)Yavrucak Köyü
16)Gökçehöyük
17)Bala Yol Ayrımına Gidiş Geliş
18)Bezirhane
19)Karahamzalı
20)Konya Makas
21)Tuzgölü
22)Şereflikoçhisar
23)Bala
24)Tohumlar Köyü
25)Kömürcü Köyü
26)Elmadağ Tırmanışı
27)Haymana
28)Malıköy
29)Zir Vadisi
30)Fethiye Köyü
31)Aysantı Geçidi
27 Tem 2022 - 14:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.