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- 22 Haz 2021 - 11:15 G: 22 Haz 2021 - 11:50

Survivor Skandal Evlilik Teklifi! Ayşe Adadan Ayrılmadan Gelinliği Üzerine Giydi! “Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun!” Acun Ilıcalı’nın Yüreği Hopladı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal evlilik teklifi! Görenlerin ağzı açık kaldı, ne diyeceklerini bilemediler! Survivor Ayşe, Poyraz’a yaptığıyla adeta gelinliği üzerine giydi. Birçok kişi ise Ayşe’nin bu davranışının Poyraz’a evlenme teklifi ettiği yönünde yorumlandı. Bunun üzerine binlerce Poyraz ve Ayşe fanı bir araya gelerek; “Herkese hayırlı uğurlu olsun. Aylardır bu anı bekliyorduk” yorumlarını yaptılar.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada Poyraz ve Ayşe’nin isimleri sık sık aşk dedikodularına karışıyordu. Gerek birbirlerine sarılmaları gerekse son zamanlarda birbirlerine destek olmaları hayranlarının birbirlerine aşık olduklarını düşündürüyordu.

İki isim çıkan aşk dedikodularına herhangi bir açıklama yapmamış ve aşk dedikodularının artmasına neden olmuştu. Hatta bir ara Ayşe ve Poyraz’ın arası açılmış; iddialara göre Poyraz, Ayşe’yi kıskandırmak için Yunan yarışmacı Carolina ile yakınlaşmıştı. Ayşe ise dün akşam ekranlara gelen son bölümde Poyraz’a mükemmel bir jest yaptı! Peki, Ayşe ne yaptı?

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22 Haz 2021 - 11:15 Ankara- Yaşam

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