- 22 Haz 2021 - 14:31 G: 22 Haz 2021 - 14:56

Adanalı’nın Maraz Ali’si Dizisini Duyurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Felaket Rüzgarları Esecek! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Maraz Ali rüzgarları esecek! Kısa bir süre önce olası bir teklifi değerlendireceğini duyuran Adanalı’nın Maraz Ali’sinden skandal bir olay yaşandı. Peki, neler oluyor?

Adanalı dizisinde adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan başarılı isim Mehmet Ali Alakurt, dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşım yaparak; yeni dizi için görüşmeler yapacağını duyurmuştu. Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca ile birlikte rol almış ve isimlerini tüm dünyaya duyurmuşlardı. Sevilen iki ismin yan yana geleceği ise iddialar arasında yerini aldı.

Her ne kadar ikili birbirini takip etmeseler bile ikilinin konuşmadığı da iddialar arasında yerini alıyor. İkilinin kavgalı oldukları bile bir zamanlar gündemde büyük bir yankı uyandırmıştı. Kısa bir süre önce Mehmet Ali Alakurt ise “Bir gün bir cinayet işlediğimi duyarsanız, bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilmiş olun. Aileler, evlatlarınıza düzgün eğitim verin ki, ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim” sözlerini dile getirmişti.

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22 Haz 2021 - 14:31 Ankara- Yaşam

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Adanalı’nın Maraz Ali’si Dizisini Duyurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Felaket Rüzgarları Esecek! Neler Oluyor? mask
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