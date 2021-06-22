Seren Serengil Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Günde 1 Değil, 2 Değil Tam Tamına 15 Tane… Hayranları Çirkin Yorumlar Yapınca…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, tüylerin ürpermesine neden oldu. Savaş verdiği Dumping sendromundan dolayı çok büyük sorunlar yaşayan başarılı isim, geçtiğimiz aylarda ise “Yaza çıkamayabilirim” açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra ise günde bir değil, iki değil neredeyse 15’e yakın ilaç kullandığını açıklamıştı. Hayranları çirkin yorumlar yapınca…
Kısa bir süre önce sevgilisi Tohma sosyal medya hesabı üzerinden Seren serengil’i hastaneye kaldırıldığını duyurmuş ve ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Acilen hastaneye kaldırıldığını dile getiren Tohma, daha sonralarda ise ameliyata alındığını dile getirmiş ve sevenlerinden dua istemişti. Kısa bit süre önce yaptığı paylaşıma ise hayranları sapkınca ve çirkince yorumlar yapınca o görselin yorumlarını kapatmıştı.
Seren Serengil’in ameliyatından hemen sonra ise yeni bir paylaşım gelmiş ve milyonlar şok içerisinde kalmıştı. Kısa sürede ameliyatı unutan Seren Serengil, hem Maldivler’e hem de Antalya gibi tatil alanlarına giderek keyfini çıkartmıştı. Sosyal medya hesabından ise bu durumla alakalı bir paylaşım yaparak; hayranlarını şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.