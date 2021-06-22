- 22 Haz 2021 - 16:33 G: 22 Haz 2021 - 17:32

Demet Özdemir Makyajsız Haliyle Tanınmadı! Gören “Akrabası” Diyor! “Senden Ricam, Makyaja Devam” Sosyal Medya Karıştı!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, makyajsız haliyle görenleri şok içerisinde bıraktı. Birçok takipçisi Demet Özdemir’in makyajsız halini çok kırıcı bir şekilde “Akrabası sandım, asla Demet olamaz” sözlerini dile getirdi.

Son zamanların en çok konuşulan kadın sanatçılarından biri olan Demet Özdemir’in ortaya çıkan makyajsız görselleri ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu görsel ise takipçilerinden; “Senden ricam, makyaja devam” yorumlarına neden oldu. Adeta ortalık çok fena bir şekilde karıştı. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabı üzerinden; bir paylaşım yapan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine topladı. Çok sevilerek takip edilen başarılı oyuncu aktif kullandığı hesaptan tatil pozlarını paylaşmış ve bir anda gündeme gelinmişti.

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22 Haz 2021 - 16:33 Ankara- Magazin

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