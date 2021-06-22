- 22 Haz 2021 - 19:06 G: 22 Haz 2021 - 19:42

Survivor Adaya Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tilt Edildi, Artık Son Noktasına Geldi! İfşacıyı Sonunda Buldu Bulacak! Ortalık Karıştı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan Survivor’da adaya veda eden isim yeniden ifşalandı! Her hafta adaya veda edecek olan ismi bilen kişi yeniden ortaya çıktı! Herkes elenmesi için tek isime odaklanmışken; ifşacı öyle bir paylaşım yaptı ki; dengeler tamamen değişti. Peki, adadan ayrılacak isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan ve aksiyon yaşanıyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın neredeyse her bölümü izlenme rekorlarını kırıyor. Büyük finale ise sadece 3 gün gibi bir süre kalmışken ortaya çıkan gerçek milyonları sarstı.

Bireysel dokunulmazlığın son oyunları bu hafta içerisinde oynanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ise Ayşe, Poyraz ve Berkay’ı eleme potasına çıkarmıştı. Adadan ayrılacak olan bu üç isimden biri ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, adadan ayrılacak isim Ayşe mi, Poyraz mı, Berkay mı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

22 Haz 2021 - 19:06 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’dan Elenen Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Flaş Teklif! “Bu Kadarı da Pes Artık!” Paraya Para Demeyecek! Meğer… mask
Survivor’dan Elenen Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Flaş Teklif! “Bu Kadarı da Pes Artık!” Paraya Para Demeyecek! Meğer…
Survivor’da Canlı Yayın Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Adamlarının Gözleri Hiçbir Şeyi Görmedi, Resti Çektiler! Neredeyse Tekme Tokat Gireceklerdi! mask
Survivor’da Canlı Yayın Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Adamlarının Gözleri Hiçbir Şeyi Görmedi, Resti Çektiler! Neredeyse Tekme Tokat Gireceklerdi!
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararını Duyurdu! Yarışmaya Katıldığına Bin Pişman Oldu! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Titredi! “Seni Bu Günlere Biz Getirdik!” mask
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararını Duyurdu! Yarışmaya Katıldığına Bin Pişman Oldu! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Titredi! “Seni Bu Günlere Biz Getirdik!”
Survivor Aleyna Hüngür Hüngür Ağladı! İsmail Parkur Alanını Resmen Dağıttı! İşin İçerisinde Poyraz Bile Var! “Kimse Babamın Oğlu Değil!” mask
Survivor Aleyna Hüngür Hüngür Ağladı! İsmail Parkur Alanını Resmen Dağıttı! İşin İçerisinde Poyraz Bile Var! “Kimse Babamın Oğlu Değil!”
Survivor Skandal Evlilik Teklifi! Ayşe Adadan Ayrılmadan Gelinliği Üzerine Giydi! “Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun!” Acun Ilıcalı’nın Yüreği Hopladı! mask
Survivor Skandal Evlilik Teklifi! Ayşe Adadan Ayrılmadan Gelinliği Üzerine Giydi! “Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun!” Acun Ilıcalı’nın Yüreği Hopladı!
Survivor’da Depremleri Çağıran İtiraf! O Yarışmacı Öyle Şeyler Söyledi Ki Adada Kıyamet Koptu! Büyük Finalin İptal Olması An Meselesi! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Depremleri Çağıran İtiraf! O Yarışmacı Öyle Şeyler Söyledi Ki Adada Kıyamet Koptu! Büyük Finalin İptal Olması An Meselesi! Neler Oluyor?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Acun Ilıcalı Sanal Linç Yedi! “Regl” Tartışmasında Canlı Yayın Hamlesi Dominik’i Ayağa Kaldırdı! Konseyde Birbirlerine Giren Girene… mask
Acun Ilıcalı Sanal Linç Yedi! “Regl” Tartışmasında Canlı Yayın Hamlesi Dominik’i Ayağa Kaldırdı! Konseyde Birbirlerine Giren Girene…
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O Yarışmacıyla Aşkını İlan Etti! Ellerinden Tuttuğu Gibi… Survivor’dan Elendi ama Hayatının Aşkını Panorama’da Buldu! İki İsim… mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O Yarışmacıyla Aşkını İlan Etti! Ellerinden Tuttuğu Gibi… Survivor’dan Elendi ama Hayatının Aşkını Panorama’da Buldu! İki İsim…
Survivor Etleri Çektiren, Psikoloji Bozduran İfşa! 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Ecel Potası… Acun Ilıcalı Yine Aile Kaosunda Kendisini Bulacak! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi… mask
Survivor Etleri Çektiren, Psikoloji Bozduran İfşa! 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Ecel Potası… Acun Ilıcalı Yine Aile Kaosunda Kendisini Bulacak! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Adaya Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tilt Edildi, Artık Son Noktasına Geldi! İfşacıyı Sonunda Buldu Bulacak! Ortalık Karıştı! mask
Survivor Adaya Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tilt Edildi, Artık Son Noktasına Geldi! İfşacıyı Sonunda Buldu Bulacak! Ortalık Karıştı!
Esra Erol Daha Önce Böylesine Şahit Olmadı! Avukat Hülya Canlı Yayında Çılgına Döndü, Sinirden Ağzını Açamaz Hale Geldi! Cinsel Birliktelikle… mask
Esra Erol Daha Önce Böylesine Şahit Olmadı! Avukat Hülya Canlı Yayında Çılgına Döndü, Sinirden Ağzını Açamaz Hale Geldi! Cinsel Birliktelikle…
Survivor’da Canlı Yayın Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Adamlarının Gözleri Hiçbir Şeyi Görmedi, Resti Çektiler! Neredeyse Tekme Tokat Gireceklerdi! mask
Survivor’da Canlı Yayın Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Adamlarının Gözleri Hiçbir Şeyi Görmedi, Resti Çektiler! Neredeyse Tekme Tokat Gireceklerdi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!" mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!"
Demet Özdemir Makyajsız Haliyle Tanınmadı! Gören “Akrabası” Diyor! “Senden Ricam, Makyaja Devam” Sosyal Medya Karıştı! mask
Demet Özdemir Makyajsız Haliyle Tanınmadı! Gören “Akrabası” Diyor! “Senden Ricam, Makyaja Devam” Sosyal Medya Karıştı!
Seren Serengil Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Günde 1 Değil, 2 Değil Tam Tamına 15 Tane… Hayranları Çirkin Yorumlar Yapınca… mask
Seren Serengil Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Günde 1 Değil, 2 Değil Tam Tamına 15 Tane… Hayranları Çirkin Yorumlar Yapınca…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status