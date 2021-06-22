Survivor Adaya Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tilt Edildi, Artık Son Noktasına Geldi! İfşacıyı Sonunda Buldu Bulacak! Ortalık Karıştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan ve aksiyon yaşanıyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın neredeyse her bölümü izlenme rekorlarını kırıyor. Büyük finale ise sadece 3 gün gibi bir süre kalmışken ortaya çıkan gerçek milyonları sarstı.

Bireysel dokunulmazlığın son oyunları bu hafta içerisinde oynanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ise Ayşe, Poyraz ve Berkay’ı eleme potasına çıkarmıştı. Adadan ayrılacak olan bu üç isimden biri ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, adadan ayrılacak isim Ayşe mi, Poyraz mı, Berkay mı?



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