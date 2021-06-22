Survivor Adaya Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tilt Edildi, Artık Son Noktasına Geldi! İfşacıyı Sonunda Buldu Bulacak! Ortalık Karıştı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan Survivor’da adaya veda eden isim yeniden ifşalandı! Her hafta adaya veda edecek olan ismi bilen kişi yeniden ortaya çıktı! Herkes elenmesi için tek isime odaklanmışken; ifşacı öyle bir paylaşım yaptı ki; dengeler tamamen değişti. Peki, adadan ayrılacak isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan ve aksiyon yaşanıyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın neredeyse her bölümü izlenme rekorlarını kırıyor. Büyük finale ise sadece 3 gün gibi bir süre kalmışken ortaya çıkan gerçek milyonları sarstı.
Bireysel dokunulmazlığın son oyunları bu hafta içerisinde oynanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ise Ayşe, Poyraz ve Berkay’ı eleme potasına çıkarmıştı. Adadan ayrılacak olan bu üç isimden biri ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, adadan ayrılacak isim Ayşe mi, Poyraz mı, Berkay mı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.