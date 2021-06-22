Survivor’dan Elenen Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Flaş Teklif! “Bu Kadarı da Pes Artık!” Paraya Para Demeyecek! Meğer…
TV 8 ekranlarında yayınlanan ve milyonları peşinde sürükleyen Survivor yarışmasının ilk bölümünden beri yer almış ve binlerce hayran kitlesine ulaşmış olan Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan flaş teklif! Görenler “Bu kadarı da pes artık” yorumlarını yaptığı teklif Batuhan’ın hayatını değiştirecek! Paraya para demeyecek olan Batuhan ise şampiyonluğun tadına bakmış olacak! Meğer…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın neredeyse her bölümü reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Finale sadece birkaç günü kalan yarışmadan Ayşe, Aleyna ve Batuhan potası seyircilerin ekranlara kilitlenmesine neden olmuştu. Herkes Ayşe ya da Aleyna’nın gitmesini beklerken Batuhan giderek büyük bir şok yaşatmıştı.
Survivor yarışmanın bitmesiyle birlikte Dominik adasından ayrılamayan başarılı yarışmacıya iddialara göre Acun Ilıcalı’dan hayatının teklifi geldi. Birçok kez Survivor yarışmasının bir kurgu olduğuna dair hem paylaşımlarda hem de beğenilerde bulunan başarılı isme Acun Ilıcalı’dan teklif gelmesi ise büyük bir şok yaşattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.