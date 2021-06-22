Survivor’dan Elenen Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Flaş Teklif! “Bu Kadarı da Pes Artık!” Paraya Para Demeyecek! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın neredeyse her bölümü reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Finale sadece birkaç günü kalan yarışmadan Ayşe, Aleyna ve Batuhan potası seyircilerin ekranlara kilitlenmesine neden olmuştu. Herkes Ayşe ya da Aleyna’nın gitmesini beklerken Batuhan giderek büyük bir şok yaşatmıştı.

Survivor yarışmanın bitmesiyle birlikte Dominik adasından ayrılamayan başarılı yarışmacıya iddialara göre Acun Ilıcalı’dan hayatının teklifi geldi. Birçok kez Survivor yarışmasının bir kurgu olduğuna dair hem paylaşımlarda hem de beğenilerde bulunan başarılı isme Acun Ilıcalı’dan teklif gelmesi ise büyük bir şok yaşattı! Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

