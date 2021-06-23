Ankara Da E Bebek Mağazaları Nerede? Ankaradaki En Büyük E Bebek Mağazası Hangisi?
Tüm Türkiye’de ünlü bir bebek eşyası mağazası olan e-Bebek, Ankara’nın pek çok noktasında bulunuyor. Anne ve anne adaylarına hizmet veren e-Bebek, biberondan önlüğe kadar pek çok bebek ürünü satıyor. Ankara da E Bebek mağazaları nerede? Ankaradaki en büyük E Bebek mağazası hangisi? Ankara E-Bebek kampanyaları neler? İşte, tüm detaylar…
Bebek bekleyen veya bir bebeğe sahip olan annelerin ihtiyacı her geçen gün artıyor. Mamadan zıbına pek çok ürünü mağazası içerisinde bulunduran e-Bebek mağazası ise; kampanyaları ile annelerin imdadına yetişiyor. Uygun fiyat ve çok sayıda şube sebebi ile annelerin ilk tercihlerinden biri olan e-Bebek, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da müşterilerine hizmet veriyor. Ankaralı annelerin ilk tercihlerinden biri olan e-Bebek ile ilgili detaylar ise başkentli ebeveynlerin meraklanmasına neden oluyor.
Ankara Da E Bebek Mağazaları Nerede?
Türkiye’nin en büyük bebek eşyası satan mağazalarından biri olan e-Bebek, Ankara’nın pek çok semtinde hizmet veriyor. Hemen hemen Ankara’nın her alışveriş merkezinde şube bulunduran e-Bebek, başkentlilerin kolay ulaşımını hedefliyor. Alışveriş merkezleri dışında ek şubeler ade bulunduran e-Bebek mağazası, “Ankara da E Bebek mağazaları nerede?” sorusunu sıklıkla başkentlilere sorduruyor. İşte, Ankara’nın e-Bebek mağazaları:
· Anatolium Ankara AVM
· Ankamall AVM
· Antares AVM
· Atlantis AVM
· Bilkent Center
· Cepa AVM
· Çukurambar
· Forum Outlet AVM
· Galleria AVM
· Gimart Outlet AVM
· Metromall AVM
· One Tower AVM
· Podium AVM
· Söğütözü
· Vega AVM
23 Haz 2021 - 08:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.