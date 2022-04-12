- 12 Nis 2022 - 11:23 G: 12 Nis 2022 - 11:26

Ankara'da Gezilecek Harika Parklar! Ankara'da Nerede Yürüyüş Yapılır? İşte Ankara'da yaz, ilkbahar ve sonbaharda gezilecek Yerler...

Sağlıklı yaşamın rutin bir sporu olan yürüyüş, uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Öte yandan hafta sonu veya içi şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen başkentliler, “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ankara'da gezilecek parklar…

Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?

Sağlıklı yaşamın rutin bir sporu olan yürüyüş, uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Öte yandan hafta sonu veya içi şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen başkentliler, “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ankara'da gezilecek parklar…

Havanın ısınmasıyla birlikte keyifli vakit geçirmek ve sağlıklı zayıflamak daha önemli hale geliyor. Hafta sonlarında eve tıkılmak istemeyen Ankaralılar, gezebilecekleri parkları merak ediyor. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın sıklıkla yaptığı “sağlıklı yaşam” çağrısı başkentlilerde karşılık buluyor ve Ankaralılar, nerelerde yürüyüş yapabileceğine cevap arıyor. Ankara ise şehir sakinlerine eşsiz manzaraları olan çeşitli seçenekler sunuyor.

Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?

1 - Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı

Ovacık, 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye

2 - Lozan Parkı

Birlik, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Rauf Denktas Parki

Yaşamkent, 3047. Sk. No:18, 06810 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

4 - Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Ahlatlıbel, Çankaya Bld. Dinlenme ve Spor Tesisleri, 06805 Çankaya/Ankara, Türkiye

5 - Kurtuluş Parkı

Fidanlık, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No:39, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

6 - Göksu Park

Göksu, Göksu Parkı, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

7 - 50. Yıl Parkı

50. Yıl, 104. Sk. No:1, 06590 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Güvenpark

Devlet, 06650 Çankaya, Türkiye

9 - Anıtkabir

Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - Gençlik Parkı

Doğanbey Mahallesi, Atatürk Blv No:50, 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye

11 - Fatih Sultan Mehmet Parkı

Aşağı Eğlence, Mercimek Sk. No:35, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye

12 - ABB-Altınpark Tema Parkı

Altınpark, Altınpark Cd., 06140 Altındağ/Ankara, Türkiye

13 - Kuğulu Park

Çankaya, Kuğulu Park, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

14 - Atestaş Otopark

Ergazi, 1695. Cd, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

15 - Haşim İlhan Tır Garajı

Ostim, Uzay Çağı Cd., 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

16 - Barış Manço Parkı

Yıldızevler, Simon Bolivar Blv, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

17 - Gökçek Parkı

Bağlarbaşı, Kızlarpınarı Cd. No:132, 06300 Keçiören/Ankara, Türkiye

18 - Seğmenler Parkı

Çankaya, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?

Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır? Spor yapmanın en kolay hali olan yürüyüş, başkentlilerin de gözde sporları arasında yer alıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da sıklıkla çağrı yaptığı sağlıklı yaşam, Ankaralıların gözünü “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna çevirmesine neden oluyor.

Ankara’da en iyi yürüyüş yapılacak yerler arasında parklar, göl kenarları ve şelalelere ulaşma yol rotaları bulunuyor. Özellikle şehir merkezine yakınlığı ile bilinen Eymir Gölü, doğal güzelliğine ek olarak, spor severlere gerçek bir trekking rotası sunuyor.

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12 Nis 2022 - 11:23 - Yaşam

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