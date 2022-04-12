Ankara'da Gezilecek Harika Parklar! Ankara'da Nerede Yürüyüş Yapılır? İşte Ankara'da yaz, ilkbahar ve sonbaharda gezilecek Yerler...
Sağlıklı yaşamın rutin bir sporu olan yürüyüş, uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Öte yandan hafta sonu veya içi şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen başkentliler, “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ankara'da gezilecek parklar…
Sağlıklı yaşamın rutin bir sporu olan yürüyüş, uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Öte yandan hafta sonu veya içi şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen başkentliler, “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ankara'da gezilecek parklar…
Havanın ısınmasıyla birlikte keyifli vakit geçirmek ve sağlıklı zayıflamak daha önemli hale geliyor. Hafta sonlarında eve tıkılmak istemeyen Ankaralılar, gezebilecekleri parkları merak ediyor. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın sıklıkla yaptığı “sağlıklı yaşam” çağrısı başkentlilerde karşılık buluyor ve Ankaralılar, nerelerde yürüyüş yapabileceğine cevap arıyor. Ankara ise şehir sakinlerine eşsiz manzaraları olan çeşitli seçenekler sunuyor.
Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?
1 - Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı
Ovacık, 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye
2 - Lozan Parkı
Birlik, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - Rauf Denktas Parki
Yaşamkent, 3047. Sk. No:18, 06810 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
4 - Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Ahlatlıbel, Çankaya Bld. Dinlenme ve Spor Tesisleri, 06805 Çankaya/Ankara, Türkiye
5 - Kurtuluş Parkı
Fidanlık, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No:39, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
6 - Göksu Park
Göksu, Göksu Parkı, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
7 - 50. Yıl Parkı
50. Yıl, 104. Sk. No:1, 06590 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Güvenpark
Devlet, 06650 Çankaya, Türkiye
9 - Anıtkabir
Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye
10 - Gençlik Parkı
Doğanbey Mahallesi, Atatürk Blv No:50, 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye
11 - Fatih Sultan Mehmet Parkı
Aşağı Eğlence, Mercimek Sk. No:35, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye
12 - ABB-Altınpark Tema Parkı
Altınpark, Altınpark Cd., 06140 Altındağ/Ankara, Türkiye
13 - Kuğulu Park
Çankaya, Kuğulu Park, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye
14 - Atestaş Otopark
Ergazi, 1695. Cd, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
15 - Haşim İlhan Tır Garajı
Ostim, Uzay Çağı Cd., 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
16 - Barış Manço Parkı
Yıldızevler, Simon Bolivar Blv, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
17 - Gökçek Parkı
Bağlarbaşı, Kızlarpınarı Cd. No:132, 06300 Keçiören/Ankara, Türkiye
18 - Seğmenler Parkı
Çankaya, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?
Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır? Spor yapmanın en kolay hali olan yürüyüş, başkentlilerin de gözde sporları arasında yer alıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da sıklıkla çağrı yaptığı sağlıklı yaşam, Ankaralıların gözünü “Ankarada nerede yürüyüş yapılır?” sorusuna çevirmesine neden oluyor.
Ankara’da en iyi yürüyüş yapılacak yerler arasında parklar, göl kenarları ve şelalelere ulaşma yol rotaları bulunuyor. Özellikle şehir merkezine yakınlığı ile bilinen Eymir Gölü, doğal güzelliğine ek olarak, spor severlere gerçek bir trekking rotası sunuyor.
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12 Nis 2022 - 11:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.