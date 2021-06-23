Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Deprem! Bahar da Gitti, Hızır'la İlgili İtirafı Şoka Soktu!

EDHO'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Dizideki ayrılık depremi izleyenleri de etkilerken; her karakterin ayrı hayranı bulunduğu için dizi kan kaybetmeye devam ediyor. Diziye son olarak veda eden isim Pelin Akil oldu. Pelin Akil; diziye veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla herkesi şaşırttı. İşte EDHO'daki o deprem ve diğer tüm detaylar!

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