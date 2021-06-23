Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Deprem! Bahar da Gitti, Hızır'la İlgili İtirafı Şoka Soktu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da deprem devam ediyor. Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil de diziye veda etti. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan EDHO'da Bahar karakterine hayat veren Akil; yapıma veda ettiğini üzücü bir şekilde sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu ve devamında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.
EDHO'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Dizideki ayrılık depremi izleyenleri de etkilerken; her karakterin ayrı hayranı bulunduğu için dizi kan kaybetmeye devam ediyor. Diziye son olarak veda eden isim Pelin Akil oldu. Pelin Akil; diziye veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla herkesi şaşırttı. İşte EDHO'daki o deprem ve diğer tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.