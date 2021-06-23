- 23 Haz 2021 - 11:09 G: 23 Haz 2021 - 11:41

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Deprem! Bahar da Gitti, Hızır'la İlgili İtirafı Şoka Soktu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da deprem devam ediyor. Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil de diziye veda etti. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan EDHO'da Bahar karakterine hayat veren Akil; yapıma veda ettiğini üzücü bir şekilde sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu ve devamında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

EDHO'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Dizideki ayrılık depremi izleyenleri de etkilerken; her karakterin ayrı hayranı bulunduğu için dizi kan kaybetmeye devam ediyor. Diziye son olarak veda eden isim Pelin Akil oldu. Pelin Akil; diziye veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla herkesi şaşırttı. İşte EDHO'daki o deprem ve diğer tüm detaylar!

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

23 Haz 2021 - 11:09 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
Üç Kuruş Dizisi Hakkında Skandal İddia! O İsim Çukur’un Sembolü Olacak! Ortalık Çok Fena Karıştı! Aras Bulut İynemli Duyurmuştu… mask
Üç Kuruş Dizisi Hakkında Skandal İddia! O İsim Çukur’un Sembolü Olacak! Ortalık Çok Fena Karıştı! Aras Bulut İynemli Duyurmuştu…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!" mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!"
Ada Masalı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Ada Masalı Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Ada Masalı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Ada Masalı Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Ada Masalı 2. Bölüm Full İzle! 22 Haziran Ada Masalı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ada Masalı 2. Bölüm Full İzle! 22 Haziran Ada Masalı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor’da elenen isim belli oldu! Survivor'da yarı finale kimler kaldı? mask
Survivor’da elenen isim belli oldu! Survivor'da yarı finale kimler kaldı?
Survivor 2021'de Sona Gelindi! Artık Bitti... O İsim de Adaya Veda Edince; 2021 Şampiyonu Netleşti! Sosyal Medya Sallanıyor... mask
Survivor 2021'de Sona Gelindi! Artık Bitti... O İsim de Adaya Veda Edince; 2021 Şampiyonu Netleşti! Sosyal Medya Sallanıyor...
Pasifik Eurasia ile Tüm Dünya Birbirine Bağlanacak! Türkiye İhracatta Demiryolunu Kullanacak! mask
Pasifik Eurasia ile Tüm Dünya Birbirine Bağlanacak! Türkiye İhracatta Demiryolunu Kullanacak!
Ankara Koronavirüs Salgınında Vaka Sayıları Çakılmaya Başladı! Sağlık Bakanı Koca’dan Ağızları Açık Bırakacak Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Vaka Sayıları Çakılmaya Başladı! Sağlık Bakanı Koca’dan Ağızları Açık Bırakacak Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Cumhurbaşkanı İmzayı Attı! O Enerji Hatları Artık Devletin! Kamulaştırma Resmi Gazete'de Yayınlandı! mask
Cumhurbaşkanı İmzayı Attı! O Enerji Hatları Artık Devletin! Kamulaştırma Resmi Gazete'de Yayınlandı!
ABD Ne Yapmak İstiyor! Önce Askeri Yığınak, Şimdi De Yunanistan'a Askeri Yardım! mask
ABD Ne Yapmak İstiyor! Önce Askeri Yığınak, Şimdi De Yunanistan'a Askeri Yardım!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status