- 23 Haz 2021 - 13:52 G: 23 Haz 2021 - 13:53

Eleştiri Tamam Ama Hakaret Olamaz! Şenol Hoca ve Uğurcan Milli Değerimiz! Soruşturma Başlatıldı!

Euro 2020'deki başarısız futbolumuz ile eleştirilerin odağı olan A Milli Takımımız için hakarete varan ifadeler kullananlar için işlem başlatıldı. Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İşte detaylar...

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilerin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

23 Haz 2021 - 13:52 AA Trabzon- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Christian Eriksen Futbola Vedaya Hazırlanıyor! Kalbine Takılan ICD Spora Engel! mask
Christian Eriksen Futbola Vedaya Hazırlanıyor! Kalbine Takılan ICD Spora Engel!
Sergen Yalçın Krizi Son Buldu! Beşiktaş Sezon Açılışını 5 Temmuz'da Yapacak! mask
Sergen Yalçın Krizi Son Buldu! Beşiktaş Sezon Açılışını 5 Temmuz'da Yapacak!
Erden Eruç 16. Dünya Rekorunu Kırmak İstiyor! Pasifik Okyanusunda Tek Başına Olacak! mask
Erden Eruç 16. Dünya Rekorunu Kırmak İstiyor! Pasifik Okyanusunda Tek Başına Olacak!
Milli Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan Yeni Transfer! İtalya'nın Diğer Efsane Takımına Transfer Oldu! mask
Milli Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan Yeni Transfer! İtalya'nın Diğer Efsane Takımına Transfer Oldu!
Korona Gibi Müsilaj'da Hayatımızı Etkilemeye Başladı! Gelibolu Triatlonu, Müsilaj Sebebiyle İptal Edildi! mask
Korona Gibi Müsilaj'da Hayatımızı Etkilemeye Başladı! Gelibolu Triatlonu, Müsilaj Sebebiyle İptal Edildi!
Enduro Severler Bu Haber Size! Türkiye Şampiyonası 2. Ayağı Başlıyor! mask
Enduro Severler Bu Haber Size! Türkiye Şampiyonası 2. Ayağı Başlıyor!
Türkiye Olmasa Bile Basketbol Heyecanı Devam Ediyor! Çeyrek Finalistler Belli Oldu! mask
Türkiye Olmasa Bile Basketbol Heyecanı Devam Ediyor! Çeyrek Finalistler Belli Oldu!
Fransa Yıldız Oyuncusu İçin Euro 2020 Bitti! Fransa Turnuvada Büyük Yara Aldı! mask
Fransa Yıldız Oyuncusu İçin Euro 2020 Bitti! Fransa Turnuvada Büyük Yara Aldı!
Heyecan Bugün Başlıyor! Üçüncü Grand Slam Wimbledon'da 4 Türk Mücadele Edecek mask
Heyecan Bugün Başlıyor! Üçüncü Grand Slam Wimbledon'da 4 Türk Mücadele Edecek
Ayhancan Güven Podyumdan Vazgeçmiyor! Tifosiler Kızgın, Monza'da Podyumda Yer Aldı! mask
Ayhancan Güven Podyumdan Vazgeçmiyor! Tifosiler Kızgın, Monza'da Podyumda Yer Aldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık Personeline Müjde! İstifa ve İzin Talepleri Açılıyor! İşte O Tarih! mask
Sağlık Personeline Müjde! İstifa ve İzin Talepleri Açılıyor! İşte O Tarih!
Christian Eriksen Futbola Vedaya Hazırlanıyor! Kalbine Takılan ICD Spora Engel! mask
Christian Eriksen Futbola Vedaya Hazırlanıyor! Kalbine Takılan ICD Spora Engel!
Dolar'ın Düşüşü Yavaşladı, Yatay Seyirde Devam Ediyor! ABD Açıklamaları Gün Sonunu Belli Edecek! mask
Dolar'ın Düşüşü Yavaşladı, Yatay Seyirde Devam Ediyor! ABD Açıklamaları Gün Sonunu Belli Edecek!
Savunmamızın Altyapısı Onlara Emanet! ASELSAN'dan Yeni Anlaşma! mask
Savunmamızın Altyapısı Onlara Emanet! ASELSAN'dan Yeni Anlaşma!
Müge Anlı'da Öyle Bir Sır Perdesi Aralandı ki; Anlı Kıpkırmızı Oldu! İşte Perde Arkasındaki O Gerçekler... mask
Müge Anlı'da Öyle Bir Sır Perdesi Aralandı ki; Anlı Kıpkırmızı Oldu! İşte Perde Arkasındaki O Gerçekler...
Çin İstasyon Kurmakta Kararlı! Devlet Başkanı Astronotları Çalışmalarından Dolayı Tebrik Etti! NASA Suskun! mask
Çin İstasyon Kurmakta Kararlı! Devlet Başkanı Astronotları Çalışmalarından Dolayı Tebrik Etti! NASA Suskun!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status