Eleştiri Tamam Ama Hakaret Olamaz! Şenol Hoca ve Uğurcan Milli Değerimiz! Soruşturma Başlatıldı!
Euro 2020'deki başarısız futbolumuz ile eleştirilerin odağı olan A Milli Takımımız için hakarete varan ifadeler kullananlar için işlem başlatıldı. Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İşte detaylar...
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilerin belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.