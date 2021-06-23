Survivor Batuhan Berkay’a Kavga Ettirecek Gönderme! “Yaver” Sözleri Olay Yarattı! Ya Ağız Burun Kırılacak Ya Soluklar Mahkemede Alınacak!

Bunun üzerine birçok kişi, Batuhan ve Berkay’ın adada çok iyi anlaşamadıklarına değinerek; “Kesin biri birini mahkemeye verecek. Aralarındaki ipler çok gerildi. Bunlar kavga bile edebilir hem de ağız yüz” yorumlarında bulundular. Peki, ikili arasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece 2 gün kaldı. Yar final için ekranlara gelecek başarılı yarışmanın yeni bölümünde ise bir isim ikinci finalist olarak seyircilerin karşısına çıkacak. Peki, Berkay ve Batuhan arasındaki ipler nasıl gerildi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

