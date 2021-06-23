Survivor Batuhan Berkay’a Kavga Ettirecek Gönderme! “Yaver” Sözleri Olay Yarattı! Ya Ağız Burun Kırılacak Ya Soluklar Mahkemede Alınacak!
TV8 ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan kısa bir süre önce yarışmadan elenerek ayrılmıştı. Elenmesinde dolaylı yoldan bile olsa etkisi olduğu bilinen Berkay’a ise Batuhan’dan şok bir hamle geldi. Hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında “Yaver” sözleri olay yaratan Batuhan sosyal medyayı salladı!
Bunun üzerine birçok kişi, Batuhan ve Berkay’ın adada çok iyi anlaşamadıklarına değinerek; “Kesin biri birini mahkemeye verecek. Aralarındaki ipler çok gerildi. Bunlar kavga bile edebilir hem de ağız yüz” yorumlarında bulundular. Peki, ikili arasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece 2 gün kaldı. Yar final için ekranlara gelecek başarılı yarışmanın yeni bölümünde ise bir isim ikinci finalist olarak seyircilerin karşısına çıkacak. Peki, Berkay ve Batuhan arasındaki ipler nasıl gerildi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.