Müge Anlı’dan Esra Erol’a Dava Şoku! O Hamleye Daha Fazla Dayanamadı, Soluğu Mahkemede Aldı! Rahmi Özkan ve Hülya Kuran Karşı Karşıya! Gerilim Hat Safhada…
ATV ekranlarının en sevilen programlarının sunucu koltuğunda oturan Müge Anlı ve Esra Erol arasında sular durulmuyor! Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada ağızdan ağıza yayılan bir olay büyük patlak verdi. İddialara göre Müge Anlı Esra Erol’a şok bir dava açtı. Müge Anlı kendisine gelen o göndermeye daha fazla dayanamadı ve soluğu söylentilere göre mahkemede aldı.
Esra Erol’un avukatlığını yapan Hülya Kuran ve Müge Anlı’nın avukatı eğer iddialra doğruysa karşı karşıya gelecek! Gerilim adeta hat safhada olurken; Müge Anlı ve Esra Erol’un birbirlerinden uzak durdukları da biliniyor.
Kısa bir süre önce Müge Anlı, Esra Erol’un programını hedef alarak; “Şimdi siz başka bir programda olsaydınız size bunu beş bölüm boyunca anlatırdı. Ben anlatmıyorum ancak işin acı tarafı; ben bu programda birçok şeye dikkat edip anlatmazken, herkesin özel hayatına dikkat ederken eleştirilerin odak noktasında sürekli olarak ben varım. Benim programım bu tarzda yapılan programların en üst tabakası haline gelmiş durumda. Bu yüzden alakamız olmayan tüm programlarda bizimde adımız anılıyor, biz eleştiri alıyoruz. Ben anlatmayacağım sizlere olanları” sözlerini dile getirmişti. Esra Erol ise şok bir açıklamada bulunmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.