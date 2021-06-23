Müge Anlı Canlı Yayında Ağladı! Ekip Ayağa Kalktı, Makyajı Elbisesi Darmaduman Oldu! Stüdyoyu Yaktı, Yıktı...
ATV Ekranlarının en sevilen programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akıl almaz bir olay yaşandı. Müge Anlı ise olanlar karşısında kendisini tutamayıp hüngür hüngür ağladı. Görenler böyle bir şeye şahit olduğu için şok olurken Müge Anlı’nın canlı yayında kendisini tutamayıp ağlaması ise dikkatleri üzerine çekti.
Ağladıkça makyajı dağılan başarılı sunucu bir an Koronavirüs önlemlerini unutup; acılı adama sarıldı. Elbisesi ve üstü başı darmaduman olan başarılı sunucu sözleriyle stüdyoyu yaktı, yıktı yok etti! Ekip bu durumda ise ayağa kalktı. Canlı yayında Osman Bey’in feryatlarını duyan Müge Anlı, deliye döndü.
Anne ve babasını kaybeden doktor Osman, kardeşinin sakin tavırları ve canlı yayına bağlanan kişilerin oldukça rahat tavırlar sergilemesinden dolayı çok rahatsız oldu ve sözleriyle adeta tokat etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.