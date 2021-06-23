Müge Anlı Canlı Yayında Ağladı! Ekip Ayağa Kalktı, Makyajı Elbisesi Darmaduman Oldu! Stüdyoyu Yaktı, Yıktı...

Ağladıkça makyajı dağılan başarılı sunucu bir an Koronavirüs önlemlerini unutup; acılı adama sarıldı. Elbisesi ve üstü başı darmaduman olan başarılı sunucu sözleriyle stüdyoyu yaktı, yıktı yok etti! Ekip bu durumda ise ayağa kalktı. Canlı yayında Osman Bey’in feryatlarını duyan Müge Anlı, deliye döndü.

Anne ve babasını kaybeden doktor Osman, kardeşinin sakin tavırları ve canlı yayına bağlanan kişilerin oldukça rahat tavırlar sergilemesinden dolayı çok rahatsız oldu ve sözleriyle adeta tokat etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?



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