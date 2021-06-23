- 23 Haz 2021 - 17:05 G: 23 Haz 2021 - 17:23

Müge Anlı Canlı Yayında Zırıl Zırıl Ağladı! Ekip Ayağa Kalktı, Makyajı Elbisesi Darmaduman Oldu! Stüdyoyu Yaktı, Yıktı, Yok Etti!

ATV Ekranlarının en sevilen programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akıl almaz bir olay yaşandı. Müge Anlı ise olanlar karşısında kendisini tutamayıp hüngür hüngür ağladı. Görenler böyle bir şeye şahit olduğu için şok olurken Müge Anlı’nın canlı yayında kendisini tutamayıp ağlaması ise dikkatleri üzerine çekti.

Ağladıkça makyajı dağılan başarılı sunucu bir an Koronavirüs önlemlerini unutup; acılı adama sarıldı. Elbisesi ve üstü başı darmaduman olan başarılı sunucu sözleriyle stüdyoyu yaktı, yıktı yok etti! Ekip bu durumda ise ayağa kalktı. Canlı yayında Osman Bey’in feryatlarını duyan Müge Anlı, deliye döndü.

Anne ve babasını kaybeden doktor Osman, kardeşinin sakin tavırları ve canlı yayına bağlanan kişilerin oldukça rahat tavırlar sergilemesinden dolayı çok rahatsız oldu ve sözleriyle adeta tokat etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?

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23 Haz 2021 - 17:05 Ankara- Yaşam

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Müge Anlı Canlı Yayında Zırıl Zırıl Ağladı! Ekip Ayağa Kalktı, Makyajı Elbisesi Darmaduman Oldu! Stüdyoyu Yaktı, Yıktı, Yok Etti! mask
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