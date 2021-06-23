- 23 Haz 2021 - 17:23 G: 23 Haz 2021 - 17:56

Hülya Avşar’dan Yıllar Sonra İbrahim Tatlıses İtirafı Çıldırttı! Çok Konuşulan Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkası Çıktı! Meğer İkili Öpüşürken…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda İbo Show’a konuk olarak katıldıktan sonra imzasını gündeme atan Hülya Avşar’dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı çıldırttı! Mavi mavi isimli dizi çekimleri sırasında senaryo gereği İbrahim Tatlıses’e öpüşen Hülya Avşar, o sahneler hakkında şok bir açıklamaya yer verdi. Meğer ikili öpüşürken…

En son FOX TV ekranlarındaki Masumiyet dizisinde yer almış olan Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtre hakkında; “Filtre hikayesini bilmiyorum. Neden yaptı, sabaha kadar mesajlaştım ve sinirlerim bozuldu. Benim yaptırmam mümkün değil. Dizilerde böyle PR yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Dizinin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu” sözlerini dile getirmişti.

Masumiyet dizisinden hemen sonra İbo Show’a katılan başarılı oyuncu, sesiyle neşesiyle gecenin parlayan yıldız konuğu olmuştu. Sevilerek takip edilen Hülya Avşar’dan yıllar sonra ise Mavi Mavi dizisi hakkında bir itiraf geldi! Peki, skandala imzasını atan öpüşme sahnesi hakkında Hülya Avşar neler dedi?

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23 Haz 2021 - 17:23 Ankara- Yaşam

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