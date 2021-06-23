Hülya Avşar’dan Yıllar Sonra İbrahim Tatlıses İtirafı Çıldırttı! Çok Konuşulan Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkası Çıktı! Meğer İkili Öpüşürken…

En son FOX TV ekranlarındaki Masumiyet dizisinde yer almış olan Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtre hakkında; “Filtre hikayesini bilmiyorum. Neden yaptı, sabaha kadar mesajlaştım ve sinirlerim bozuldu. Benim yaptırmam mümkün değil. Dizilerde böyle PR yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Dizinin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu” sözlerini dile getirmişti.

Masumiyet dizisinden hemen sonra İbo Show’a katılan başarılı oyuncu, sesiyle neşesiyle gecenin parlayan yıldız konuğu olmuştu. Sevilerek takip edilen Hülya Avşar’dan yıllar sonra ise Mavi Mavi dizisi hakkında bir itiraf geldi! Peki, skandala imzasını atan öpüşme sahnesi hakkında Hülya Avşar neler dedi?



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