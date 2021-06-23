- 23 Haz 2021 - 17:55 G: 23 Haz 2021 - 18:37

Mehmet Ali Erbil’den Seren Serengil’e Bir Darbe Daha! Destek Olmak İstemişti, Sırtından Bıçak Yedi! Seren Serengil İçin Dünya Durdu! 4 Dakika İçinde…

Son zamanların en çok tartışılan konularından biri olan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil tartışmasına Seren Serengil’de kısa bir süre önce müdahale etmiş ve açıklamasıyla milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Seda Sayan için ağızlara alınmayacak sözler sarf eden Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil’e destek olmak istemişti ama Mehmet Ali Erbil’den gelen o paylaşım adeta sırtından bıçak yemişe çevirdi!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkında; “Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor” sözlerini dile getirmiş ve Seda Sayan’dan şok bir söz duymuştu! Seda Sayan ise “Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır” açıklamasını yapmıştı. Seren Serengil ise…

Seren Serengil ise Mehmet Ali Erbil’e destek olmak istemiş ve “Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların kayıtları var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım” sözlerini dile getirmişti. Daha sonra ise bu paylaşım sadece 4 dakika sonra kaldırılmıştı. Mehmet Ali Erbil’den ise şok atak sabah saatlerinde geldi…

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23 Haz 2021 - 17:55 Ankara- Yaşam

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