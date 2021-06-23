Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil’i Kalpten Götürecek! Bikini Fotoğrafı Ortalığın Altını Üstüne Getirdi! “Baban Görmesin!” Eller Kollar Zangır Zangır…

Sezonu Dubai’de açan güzel isim sevenlerinden “Ellerim kollarım titriyor” sözlerini dile getirdi. Özellikle tarzı ve duruşuyla milyonlarca kişinin kalbini kazanmış olan Yasmin Erbil, Dubai’den yapmış olduğu paylaşımlarla gönülleri yeniden çaldı.

Kısa bir süre önce babasıyla birlikte aynı projede yer alacağını duyuran Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in şok etkisi yaratmıştı. Çarkıfelek yapımıyla ekranlara geleceği düşünülen Mehmet Ali Erbil, kızıyla bir projede yer alacağını duyurunca milyonlar ise şok içerisinde kalmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı isim Yasmin Erbil ise son paylaşımıyla şok etkisi yarattı. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı?



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