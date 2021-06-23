Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil’i Kalpten Götürecek! Bikini Fotoğrafı Ortalığın Altını Üstüne Getirdi! “Baban Görmesin!” Eller Kollar Zangır Zangır…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaşımıyla binlerce takipçisine “Mehmet Ali Erbil’i kalpten götürecek”, “Baban görmesin” yorumlarını arka arkaya aldı. Bikinili fotoğraflarıyla Instagram’ın ve ortalığın altını üstüne getiren Yasmin Erbil kısa sürede ilgi noktası haline geldi.
Sezonu Dubai’de açan güzel isim sevenlerinden “Ellerim kollarım titriyor” sözlerini dile getirdi. Özellikle tarzı ve duruşuyla milyonlarca kişinin kalbini kazanmış olan Yasmin Erbil, Dubai’den yapmış olduğu paylaşımlarla gönülleri yeniden çaldı.
Kısa bir süre önce babasıyla birlikte aynı projede yer alacağını duyuran Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in şok etkisi yaratmıştı. Çarkıfelek yapımıyla ekranlara geleceği düşünülen Mehmet Ali Erbil, kızıyla bir projede yer alacağını duyurunca milyonlar ise şok içerisinde kalmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı isim Yasmin Erbil ise son paylaşımıyla şok etkisi yarattı. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.