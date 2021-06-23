Alişan’dan Acı Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu Gözyaşı Nedeni Oldu! Hayatının Kabusunu Yaşadı…

Kısa bir süre önce Alişan ve abisi Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalandığı söylentiler arasında yerini alırken; Alişan’ın ayakta hastalığı atlattığı öğrenilmiş fakat abisi Selçuk Tektaş’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu olaydan sonra ise Alişan sevenleri Alişan’dan bir açıklama beklemiş fakat Alişan konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Alişan, son zamanlarda çıkan bu haberler sonrasında paylaşım yapmayı durdurdu. Eşi de eş zamanlı olarak Alişan gibi paylaşım yapmayı durdurdu. Bu da daha çok endişelenmeye neden oldu. Peki, neler oluyor?



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