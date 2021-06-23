Alişan’dan Acı Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu Gözyaşı Nedeni Oldu! Hayatının Kabusunu Yaşadı…
Son zamanların ne çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan acı haber geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan abisinin son durumu hayatının en acı gününü işaret etti. Hayranları da kendisiyle birlikte yıkıldı. Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş’ın son durumu ise gözyaşlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Alişan ve abisi Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalandığı söylentiler arasında yerini alırken; Alişan’ın ayakta hastalığı atlattığı öğrenilmiş fakat abisi Selçuk Tektaş’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu olaydan sonra ise Alişan sevenleri Alişan’dan bir açıklama beklemiş fakat Alişan konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Alişan, son zamanlarda çıkan bu haberler sonrasında paylaşım yapmayı durdurdu. Eşi de eş zamanlı olarak Alişan gibi paylaşım yapmayı durdurdu. Bu da daha çok endişelenmeye neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.