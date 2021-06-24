Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir? En İyi Su Böreği Nereden Alınır Ankara? Su Böreği Nasıl Olmalı?
Birçok börekten daha lezzetli olan su böreği, Ankara’nın farkı ile lezzet severleri şehrin farklı yerlerinde karşılıyor. Lezzetli bir su böreği yemek isteyen Ankaralılar ise bazı sorularına cevap arıyor. Ankara’da su böreği nerede yenir? En iyi su böreği nereden alınır Ankara? Su böreği nasıl olmalı? İşte, detaylar…
Lezzeti ve yumuşaklığı ile her damak tadına hitap eden su böreği, güzel yapılan bir yerde yenildiği zaman ağızda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Ankara’da yaşayanların oldukça şanslı olduğu nokta ise birçok iyi su börekçilerinin etraflarında olması oluyor. Öte yandan gerçek bir su böreği yapabilmek ya da tüketebilmek için bazı püf noktaları öğrenmek gerekiyor.
Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir?
1 - Anadolu Yöresel Lezzetler / Börek, Su böreği
Maltepe, Akıncılar Sk. No:4 D:C, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye
2 - Sini Ev Böreği-Baklava
Küçükesat, C 113, Esat Cd., 06660 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - Erciyes Börek
Ayvalı, Halil Sezai Erkut Cad. & Afra Sok. Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi 1/114, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye
4 - Börek Hattı
Metro Gross Market, İstanbul yolu, sincan yol ayrımı, 06000 Yenimahalle, Türkiye
5 - Börek Ankara
Macun, 201. Cd. No 22, 06600 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
6 - Erciyes Baklava Börek
Macun, 187. Cd. No:11, 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
7 - Baklava Börek
Bahçelievler, Cumhuriyet Cd. 20/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye
8 - Börek Evi
Macun, Cd. No:11 No:187, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
9 - Börek Tunalı Hilmi
Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. no 95/B, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye
10 - Etimesgut Erciyes Börek
Süvari, 2159. Sk. No:7, 06540 Etimesgut/Ankara, Türkiye
11 - Erciyes Börek
Balgat, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:32 D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
12 - Tarihi Han Börekçisi
100. Yıl Blv 18/A, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye
13 - Börek Evi
Emek, Bişkek Caddesi & 8. Sokak 141/B, 06500 Çankaya/Ankara, Türkiye
14 - DİLİM BÖREK Ev Böreği Ve Baklava
İnönü, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
15 - Tarihi Han Börekçisi
Ostim, Bağdat Cd. No:396, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye
16 - Erciyes Börek
Kazım Orbay, 2. Cd. No:5, 06630 Mamak/Ankara, Türkiye
17 - Börek Evi
Kavaklıdere, Paris Cad. 49 / D, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir?
Sıcak ve dumanı üzerinde tutan bir su böreği tüketmek Ankara’nın her noktasında mümkün gözüküyor. Öte yandan Ankara’da yer alan bazı börekçiler, ziyaretçileri tarafından daha sık tercih ediliyor. “Ankara’da su böreği nerede yenir?” sorusuna da cevap olan bu mekanların en tanınanları alfabetik olarak şu şekilde sıralanıyor:
· Anadolu Yöresel Lezzetler
· Börek Hattı
· Bülent Börekçilik
· İzol Börek Tunalı Hilmi
· Labarba ANKARA
· Levent Börek
· Sini Börek
· Tarihi Han Börekçisi
· Unpak Börek
24 Haz 2021 - 07:42 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.