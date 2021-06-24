Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir? En İyi Su Böreği Nereden Alınır Ankara? Su Böreği Nasıl Olmalı?

Lezzeti ve yumuşaklığı ile her damak tadına hitap eden su böreği, güzel yapılan bir yerde yenildiği zaman ağızda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Ankara’da yaşayanların oldukça şanslı olduğu nokta ise birçok iyi su börekçilerinin etraflarında olması oluyor. Öte yandan gerçek bir su böreği yapabilmek ya da tüketebilmek için bazı püf noktaları öğrenmek gerekiyor.

Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir?

1 - Anadolu Yöresel Lezzetler / Börek, Su böreği

Maltepe, Akıncılar Sk. No:4 D:C, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Sini Ev Böreği-Baklava

Küçükesat, C 113, Esat Cd., 06660 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Erciyes Börek

Ayvalı, Halil Sezai Erkut Cad. & Afra Sok. Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi 1/114, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye

4 - Börek Hattı

Metro Gross Market, İstanbul yolu, sincan yol ayrımı, 06000 Yenimahalle, Türkiye

5 - Börek Ankara

Macun, 201. Cd. No 22, 06600 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

6 - Erciyes Baklava Börek

Macun, 187. Cd. No:11, 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

7 - Baklava Börek

Bahçelievler, Cumhuriyet Cd. 20/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye

8 - Börek Evi

Macun, Cd. No:11 No:187, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

9 - Börek Tunalı Hilmi

Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. no 95/B, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - Etimesgut Erciyes Börek

Süvari, 2159. Sk. No:7, 06540 Etimesgut/Ankara, Türkiye

11 - Erciyes Börek

Balgat, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:32 D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

12 - Tarihi Han Börekçisi

100. Yıl Blv 18/A, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

13 - Börek Evi

Emek, Bişkek Caddesi & 8. Sokak 141/B, 06500 Çankaya/Ankara, Türkiye

14 - DİLİM BÖREK Ev Böreği Ve Baklava

İnönü, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

15 - Tarihi Han Börekçisi

Ostim, Bağdat Cd. No:396, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

16 - Erciyes Börek

Kazım Orbay, 2. Cd. No:5, 06630 Mamak/Ankara, Türkiye

17 - Börek Evi

Kavaklıdere, Paris Cad. 49 / D, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir?



Sıcak ve dumanı üzerinde tutan bir su böreği tüketmek Ankara’nın her noktasında mümkün gözüküyor. Öte yandan Ankara’da yer alan bazı börekçiler, ziyaretçileri tarafından daha sık tercih ediliyor. “Ankara’da su böreği nerede yenir?” sorusuna da cevap olan bu mekanların en tanınanları alfabetik olarak şu şekilde sıralanıyor:



· Anadolu Yöresel Lezzetler



· Börek Hattı



· Bülent Börekçilik



· İzol Börek Tunalı Hilmi



· Labarba ANKARA



· Levent Börek



· Sini Börek



· Tarihi Han Börekçisi



· Unpak Börek







