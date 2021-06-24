Ankara İvedik Organize Sanayi Haber! Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede? İvedik Organize Sanayi Nerede, Nasıl Gidilir?

Üretime koyduğu katkı ile Türkiye’nin önemli illerinden biri olan başkent Ankara, her gün sanayisini daha da geliştiriyor. Sanayi bölgelerine her geçen gün yeni tesisler ekleyen Ankara, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile gündemlere yeniden geliyor.

Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede?



Sanayi bölgesi olması sebebiyle çok sık merak edilen bölge, “Ankara İvedik Organize Sanayi hangi ilçede?” sorusunu sorduruyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı olan İvedik, Karşıyaka semtine bağlı bir mahalle olduğu biliniyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde bulunduğu İvedik mahallesi; ASKİ Spor Salonu, Hurdacılar Sitesi gibi önemli spor ve ticaret merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.