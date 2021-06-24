Ankara İvedik Organize Sanayi Haber! Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede? İvedik Organize Sanayi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sanayi bölgeleri ile teknoloji ve üretimi yüksek katkılar sağlayan Ankara, her geçen gün üretim tesislerini artırıyor. Ankara İvedik organize sanayi hangi ilçede? İvedik organize sanayi nerede, nasıl gidilir? İşte, konuyla ilgili detaylar ve Ankara ivedik organize sanayi haber…
Üretime koyduğu katkı ile Türkiye’nin önemli illerinden biri olan başkent Ankara, her gün sanayisini daha da geliştiriyor. Sanayi bölgelerine her geçen gün yeni tesisler ekleyen Ankara, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile gündemlere yeniden geliyor.
Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede?
Sanayi bölgesi olması sebebiyle çok sık merak edilen bölge, “Ankara İvedik Organize Sanayi hangi ilçede?” sorusunu sorduruyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı olan İvedik, Karşıyaka semtine bağlı bir mahalle olduğu biliniyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde bulunduğu İvedik mahallesi; ASKİ Spor Salonu, Hurdacılar Sitesi gibi önemli spor ve ticaret merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.
24 Haz 2021 - 07:47 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.