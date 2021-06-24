Ankara Haber İş Sendikası Misafirhanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara’da Haber-İş Sendikası Otelleri Hangileridir?

1960’dan bu yana Türkiye’de yaşanan haberleşme sektöründeki hızlı gelişmeler işçilerin; ücret, çalışma şartları ve diğer özlük haklarını korumak için sendikalaşmayı zorunla hale getirdi. 16 Şubat 1962 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri Sendikası (PTT İşçileri) haberleşme sektörünün ilk sendikası oldu. 1967 yılında diğer bağımsız sendikalar ile birleşen bu sendika, Türkiye Haber-İş Sendikası ismini aldı. Giderek tüm Türkiye’de örgütlü hale gelen sendika, Ankara’da ikinci şubesini açtı. Üyelerine pek çok avantaj sunan Ankara Haber-İş Sendikası, misafirhaneleri ve otelleri ile de sendikanın en ünlü şubelerinden biri haline geldi.

Ankara Haber İş Sendikası Misafirhanesi Nerede, Nasıl Gidilir?



43 oda ve 100 yatak kapasitesine sahip olan Ankara Haber-İş Sendikası Misafirhanesi, Ankara Haber-İş Sendikası Konukevi olarak da biliniyor. Ankara’yı ziyaret edecek olan sendika üyeleri, “Ankara Haber İş Sendikası misafirhanesi nerede, nasıl gidilir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Ankara ilinin Maltepe ilçesinde bulunan Ankara Haber-İş Sendikası Misafirhanesi, Kubilay Sokak’ta 20 numaralı binada yer alıyor. 0 312 232 28 38 numaralı hattan da ulaşılabilecek olan Ankara Haber İş Sendikası Misafirhanesi’ne başkentin farklı bölgelerinden 220-7, 268, 269, 285, 297-7, 339-7, 340 ve 383 numaralı otobüslerle gidilebiliyor. Ayrıca misafirhanenin önünden M1, M2 ve M3 isimli metrolar ve A1 hafif raylısı da geçiyor.