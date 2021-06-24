- 24 Haz 2021 - 08:25 G: 24 Haz 2021 - 08:32

Ankara Haber İş Sendikası Misafirhanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara’da Haber-İş Sendikası Otelleri Hangileridir?

Çalışanların haklarının korunabilmesi ve öncelikli tutulabilmesi için kurulan sendikalar, haberleşme alanında da faaliyet gösteriyor. Bir sivil toplum kuruluşu olan sendikalar, üyelerine farklı ilçelerde uygun fiyatlı konaklama gibi avantajlar da sunuyor. Ankara Haber İş Sendikası misafirhanesi nerede, nasıl gidilir? Ankara’da Haber-İş Sendikası otelleri hangileridir? Ankara Haber-İş Sendikası nerede? İşte, detaylar…

1960’dan bu yana Türkiye’de yaşanan haberleşme sektöründeki hızlı gelişmeler işçilerin; ücret, çalışma şartları ve diğer özlük haklarını korumak için sendikalaşmayı zorunla hale getirdi. 16 Şubat 1962 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri Sendikası (PTT İşçileri) haberleşme sektörünün ilk sendikası oldu.  1967 yılında diğer bağımsız sendikalar ile birleşen bu sendika, Türkiye Haber-İş Sendikası ismini aldı. Giderek tüm Türkiye’de örgütlü hale gelen sendika, Ankara’da ikinci şubesini açtı. Üyelerine pek çok avantaj sunan Ankara Haber-İş Sendikası, misafirhaneleri ve otelleri ile de sendikanın en ünlü şubelerinden biri haline geldi.

Ankara Haber İş Sendikası Misafirhanesi Nerede, Nasıl Gidilir?

43 oda ve 100 yatak kapasitesine sahip olan Ankara Haber-İş Sendikası Misafirhanesi, Ankara Haber-İş Sendikası Konukevi olarak da biliniyor. Ankara’yı ziyaret edecek olan sendika üyeleri, “Ankara Haber İş Sendikası misafirhanesi nerede, nasıl gidilir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Ankara ilinin Maltepe ilçesinde bulunan Ankara Haber-İş Sendikası Misafirhanesi, Kubilay Sokak’ta 20 numaralı binada yer alıyor. 0 312 232 28 38 numaralı hattan da ulaşılabilecek olan Ankara Haber İş Sendikası Misafirhanesi’ne başkentin farklı bölgelerinden 220-7, 268, 269, 285, 297-7, 339-7, 340 ve 383 numaralı otobüslerle gidilebiliyor. Ayrıca misafirhanenin önünden M1, M2 ve M3 isimli metrolar ve A1 hafif raylısı da geçiyor.

24 Haz 2021 - 08:25 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İvedik Organize Sanayi Haber! Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede? İvedik Organize Sanayi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İvedik Organize Sanayi Haber! Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede? İvedik Organize Sanayi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir? En İyi Su Böreği Nereden Alınır Ankara? Su Böreği Nasıl Olmalı? mask
Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir? En İyi Su Böreği Nereden Alınır Ankara? Su Böreği Nasıl Olmalı?
Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı? mask
Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı?
Ankara Eryaman Haber! Ankara Eryaman Hangi İlçeye Bağlı? Eryaman Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Eryaman Haber! Ankara Eryaman Hangi İlçeye Bağlı? Eryaman Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Üniversitesi Haberleri! Ankara Üniversitesi Hangi Semtte? Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Üniversitesi Haberleri! Ankara Üniversitesi Hangi Semtte? Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Nikah Haberleri! Ankara’da Nikah Randevusu Nasıl Alınır? Nikah İşlemleri İçin Ne Gerekir 2021? mask
Ankara Nikah Haberleri! Ankara’da Nikah Randevusu Nasıl Alınır? Nikah İşlemleri İçin Ne Gerekir 2021?
Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır? mask
Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?
Ankara'da Güneş Kaçta Doğuyor? Ankara’da Bugun Gunes Kacta Doguyor? mask
Ankara'da Güneş Kaçta Doğuyor? Ankara’da Bugun Gunes Kacta Doguyor?
Ankara'da E Bebek Mağazaları Nerede? Ankaradaki En Büyük E Bebek Mağazası Hangisi? mask
Ankara'da E Bebek Mağazaları Nerede? Ankaradaki En Büyük E Bebek Mağazası Hangisi?
Ankara Diş Hastaneleri Açık Mı? Ankara'da En İyi Diş Hastanesi Nerede? mask
Ankara Diş Hastaneleri Açık Mı? Ankara'da En İyi Diş Hastanesi Nerede?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Demir Fiyatları Ne Kadar? Demir Fiyatları Ne Zaman Düşer mask
Ankara'da Demir Fiyatları Ne Kadar? Demir Fiyatları Ne Zaman Düşer
Ankara İnşaat Kazası Haberleri! İnşaat İş Kazası Nedeniyle Yaralanma Ve Ölümlerde Tazminat Ve Sorumluluk Nedir? mask
Ankara İnşaat Kazası Haberleri! İnşaat İş Kazası Nedeniyle Yaralanma Ve Ölümlerde Tazminat Ve Sorumluluk Nedir?
Ankara İntihar Haberleri! İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir Mi? mask
Ankara İntihar Haberleri! İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir Mi?
Ankara İvedik Organize Sanayi Haber! Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede? İvedik Organize Sanayi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İvedik Organize Sanayi Haber! Ankara İvedik Organize Sanayi Hangi İlçede? İvedik Organize Sanayi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir? En İyi Su Böreği Nereden Alınır Ankara? Su Böreği Nasıl Olmalı? mask
Ankara’da Su Böreği Nerede Yenir? En İyi Su Böreği Nereden Alınır Ankara? Su Böreği Nasıl Olmalı?
Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı? mask
Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı?
24 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı) mask
24 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı)
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Eryaman Haber! Ankara Eryaman Hangi İlçeye Bağlı? Eryaman Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Eryaman Haber! Ankara Eryaman Hangi İlçeye Bağlı? Eryaman Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Üniversitesi Haberleri! Ankara Üniversitesi Hangi Semtte? Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Üniversitesi Haberleri! Ankara Üniversitesi Hangi Semtte? Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir?
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı? mask
Ankara Çukurambar'a Nasıl Gidilir? Ankara Çukurambar Mahallesi Nereye Bağlı?
Ankara Eryaman Haber! Ankara Eryaman Hangi İlçeye Bağlı? Eryaman Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Eryaman Haber! Ankara Eryaman Hangi İlçeye Bağlı? Eryaman Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır? mask
Ankara'da Gezilecek Parklar! Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır?
Ankara'da E Bebek Mağazaları Nerede? Ankaradaki En Büyük E Bebek Mağazası Hangisi? mask
Ankara'da E Bebek Mağazaları Nerede? Ankaradaki En Büyük E Bebek Mağazası Hangisi?
Ankarada Nerede Evlenme Teklif Edilir? Evlenme Teklif Nasıl Neden Yapılır? mask
Ankarada Nerede Evlenme Teklif Edilir? Evlenme Teklif Nasıl Neden Yapılır?
Ankara Polatlı İlçe Haberleri! Polatlı  Nerede, Nasıl Gidilir? Polatlı  Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Polatlı İlçe Haberleri! Polatlı  Nerede, Nasıl Gidilir? Polatlı  Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Çayyolu Haber! Ankara Çayyolu Hangi İlçeye Bağlı? Çayyolu Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Çayyolu Haber! Ankara Çayyolu Hangi İlçeye Bağlı? Çayyolu Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Cebeci Haber! Ankara Cebeci Hangi İlçeye Bağlı? Cebeci Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Cebeci Haber! Ankara Cebeci Hangi İlçeye Bağlı? Cebeci Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerede Var? mask
Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerede Var?
Ankara'da Anıtkabir Nerede? AnıtKabir Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Anıtkabir Gezmek Ne Kadar Sürer? mask
Ankara'da Anıtkabir Nerede? AnıtKabir Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Anıtkabir Gezmek Ne Kadar Sürer?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status