Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın büyük finaline ise sadece 2 gün gibi bir süre kaldı. Artık final üçlüsü belli olurken; adadan ayrılan isim ise Berkay olmuştu. Berkay’dan hemen önce ise Dora adaya veda etmişti.

Dora’nın vedasının hemen arkasından ise Dora; Survivor izleyicilerine özel olarak Yaay uygulaması üzerinden bir röportaj yaptı. Bu röportajda ise adanın en zor kısımlarından; tartışmalarına kadar her şeye yer verdi. Sık sık Ayşe ve Poyraz’ın isimlerini anmasına rağmen Berkay hakkında herhangi bir açıklama yapmaması ise ikilinin adada büyük bir sorun yaşadıklarını hatta ikilinin mahkemelik olacakları iddialarının doğmasına neden oldu. Peki, Dora neler dedi?





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