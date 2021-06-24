- 24 Haz 2021 - 11:32 G: 24 Haz 2021 - 11:36

Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Dora’dan ilk açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Sevilerek takip edilen yarışmadan elenerek ayrılan isim; ada yaşantısından arkadaş sorunlarına kadar birçok şeye açıklık getirdi fakat Berkay itirafı olay yarattı. Adada çok yakın oldukları hatta can ciğer gibi duran ikilinin ardından Dora’nın açıklamasında Berkay’ın adını anmaması yeni iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın büyük finaline ise sadece 2 gün gibi bir süre kaldı. Artık final üçlüsü belli olurken; adadan ayrılan isim ise Berkay olmuştu. Berkay’dan hemen önce ise Dora adaya veda etmişti.

Dora’nın vedasının hemen arkasından ise Dora; Survivor izleyicilerine özel olarak Yaay uygulaması üzerinden bir röportaj yaptı. Bu röportajda ise adanın en zor kısımlarından; tartışmalarına kadar her şeye yer verdi. Sık sık Ayşe ve Poyraz’ın isimlerini anmasına rağmen Berkay hakkında herhangi bir açıklama yapmaması ise ikilinin adada büyük bir sorun yaşadıklarını hatta ikilinin mahkemelik olacakları iddialarının doğmasına neden oldu. Peki, Dora neler dedi?


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24 Haz 2021 - 11:32 Ankara- Yaşam

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